Põllumjanadusettevõtte AS Sagro aktsiad värskelt omandanud Tamatie Invest OÜ suuromanik Peeter Mänd jätab lahtiseks, millised on uue omaniku plaanid ettevõtte põllumaadega, mida ümbritsevad uusarendused.

Köögiviljakasvataja Sagro tohutud maa-alad kasvuhoonetega laiuvad Laagris, mida ümbritsevad igast küljest uusarendused. Seega on tegemist hinnalise maa-alaga, kus uuel omanikul võib olla huvi kinnisvaraarendusega alustada, seda enam, et Tamatie Invest ei ole põllumajandusettevõte, vaid tehinguks moodustatud valdusettevõte. See aga tähendaks eduka köögiviljakasvataja erialase tegevuse lõppu vähemalt Laagris, mis ei välista tootmise ümberkolimist laiali valgunud linnast kaugemale, vähemväärtuslikele maadele.

26 aastat köögivilja kasvatanud AS Sagros töötab üle 80 inimese, neil on haritavat maad 360 hektarit ja kasvuhooneid 21 300 m2. Ettevõte toodab aastas 5600 tonni köögivilja ja 1500 tonni kartulit.

Ettevõte on kasumlik. Möödunud aasta majandusaasta aruannet veel esitatud pole, ent 2017. aastal oli Sagro käive 5,8 miljonit eurot ja puhaskasum üle 192 000 euro.

Metsanduskontserni Sylvester endise aktsionäri Peeter Männi suurosalusega valdusfirma Tamatie Invest kohe midagi muutma ei hakka, ent kas pikemas perspektiivis soovib uus omanik jätkata tomatikasvatusega või soetas aktsiad, et hakata tegelema kinnisvaraarendusega, on Männi sõnul veel vara öelda.

"Täna ma ei näe, et Sagro toimetustes midagi muutuks lähiaegadel, seega jätaks plaanid lahtiseks. See on küllalt uus teema," tõdes Mänd ERR-ile antud kommentaaris, jättes lahtiseks, mida ta lähiajana silmas peab. "Sel suvel on tomatid müügil. Loodame, et ka järgmisel suvel on ilus ilm ja tomatid kasvavad hästi."

Kas aga uus omanik on huvitatud jätkama põllumajandusega või soetas ettevõtte aktsiad siiski kinnisvaraarenduse eesmärgil, Mänd kommenteerida ei soovi.

"Sagro olukord tahab analüüsimist, seal kindlasti on võimalik asju muuta ja me näeme seal perspektiivi," ütles ta.

Tamatie Invest sõlmis 19. juunil lepingu 86,8 protsendi Sagro aktsiate omandamiseks, selgub konkurentsiametile esitatud koondumisteatest.

Sagro põhitegevusalaks on köögiviljakasvatus. Ettevõte tegeleb ka sõidu- ja veoautode remondi ning hoolduse ja tehnilise ülevaatuse teenuste osutamisega. Teatud ulatuses annab Sagro oma Laagri alevikus asuvaid kinnisasju kolmandatele isikutele üürile.

Ettevõttel on kaks tütarettevõtet – AS Sagro Food ja OÜ Sagro Elekter. Sagro Food tegeleb köögiviljade ja kartuli esmase töötlemise ja käitlemisega. Sagro Elektri põhitegevusalaks on elektrienergia võrguteenuse osutamine Saue vallas Laagri alevikus ja elektritööde tegemine.

Müüjate sooviks on alates 1993. aastast arendatud köögiviljakasvatuse ärist väljuda ja kasutada Sagro aktsiate müügist saadud vahendeid muudel eesmärkidel, mis on iga müüja jaoks erinevad. Kokku on Sagrol 25 eraisikust aktsionäri.

Tamatie jaoks jaoks annab tehing võimaluse laiendada ja mitmekesistada oma tegevusvaldkondi ning samal ajal parendada AS-ile Sagro kuuluvate kinnistute haldamist ja arendamist, kasutades ära kontserni kinnisvaraarenduse ja -halduse alast oskusteavet, teatas ettevõte.