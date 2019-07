Eesti suurim tomatikasvataja Sagro otsustas ettevõtte maha müüa

Tomatikasvataja Sagro müüb oma kahjumliku ettevõtte maha, sest välismaise tomati hinnaga pole võimalik Eestis konkureerida. Ka teised tomatikasvatajad tulevad Eestis vaid ots-otsaga kokku. Kodumaise tomati osakaal turul on kogumahust vaid kümnendik ja see on viimastel aastel pigem kahanenud.