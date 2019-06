Valitsus esitas kandidaadid Euroopa prokuröri kohale

Kui Tallinna Linnatranspordi AS kuulutas neljapäeval gaasibusside riigihankes edukaks pakkujaks Solaris Bus & Coach S.A. ning teatas, et kavatseb firmalt osta sada uut surugaasil töötavat linnaliinibussi, võimalusega soetada veel sada bussi, siis Scania teatas reedel, et vaidlustab hanke tulemused.