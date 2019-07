Nolan lubas tallinlastele kultuuriprogrammi

Tallinnas toimuvate Christopher Nolani filmi "Tenet" võteteks linnaga sõlmitud kokkuleppe üks osa on võttemeeskonna rahastatav kultuuriprogramm tallinlastele.

Programm hõlmab endas meelelahutuslikke üritusi, nagu perepäevad ja kontserdid, rääkis Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast".

Täpne programm on alles koostamisel, kuid on teada, et üks üritus toimub Tallinna lauluväljakul ja üks Lasnamäel, ütles Kõlvart.

Programmi eelarve on Kõlvarti sõnul 37 000 eurot ja üritused maksab suures osas kinni Nolani meeskond.

Nolani suurfilmi "Tenet" filmitakse suvekuudel erinevates Tallinna piirkondades. Lisaks Eestile toimuvad võtted veel kuues riigis.

"Tenet" jõuab kinodesse 17. juulil 2020.

Vaata saadet "Otse uudistemajast", kus külas oli Mihhail Kõlvart