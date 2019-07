Nolani filmivõtetega kaasnevad kulud Tallinnale ulatuvad 367 801 euroni

Filmivõtted toimuvad suvel erinevates Tallinna piirkondades. Hollywoodi filmis osaleb taustanäitlejana tuhandeid eestimaalasi. Christopher Nolan valis Tallinna välja selle unikaalsete võttepaikade ja arhitektuuri tõttu. Lisaks Eestile filmitakse linateos veel kuues riigis.

Koostöö paremaks korraldamiseks tänavate sulgemisel ja ühistranspordi ümberkorraldamisel sõlmisid Tallinna linn, Osaühing Allfilm ja Funfair Films Limited koostöölepingu, mis kiidetakse heaks linnavalitsuse korraldusega.

Allfilm hüvitab Tallinnale kuni 30 000 eurot Tallinna linna korraldatavate teavituste eest, mis hõlmavad nii Pärnu maanteed kui ka Laagna teed. Ühistranspordi ümberkorraldamise kulud on ligi 191 645 eurot. Ühistranspordi ümberkorraldamise kulude arvestuse aluseks on tänavate sulgemine kümneks päevaks. Filmivõtete ajaperioodi ja selle tõttu tänavate sulgemise päevade arvu vähendamisel muudetakse ühistranspordi ümberkorraldamise kulu vastavalt sellele. Juhul, kui ilmneb asjaolusid, mille tõttu peaks filmivõtetele kuluv aeg vähenema, kohustuvad Allfilm ja Funfair sellest ette teatama vähemalt kolm kalendripäeva. Tänavate sulgemise ajaperioodi ei pikendata. Tänavate sulgemise maks on Pärnu maanteel ligi 12 000 ning Laagna teel ligi 46 720 eurot.

Lisaks hüvitab Allfilm Tallinnale parkimisest saamata jääva tulu ligi 1000 eurot, filmimisega seotud ületunnid ligi 29 436 eurot, kahjustatud teemärgistuse taastamise kulud kuni 15 000 eurot, Tallinna korraldatavate kultuuri- ja koguperesündmuste eest ligi 37 000 eurot.

Laagna tee sulgemise näol on tegemist kokkuleppega Tallinna linna ja Funfair Films Limited vahel, mille käigus filmistuudio nõustus optimeerima filmivõtete graafikut. Tallinna linn kaalus ühelt poolt teesulgeja huvisid ning teiselt poolt Tallinna linna elanike ja külaliste liikumise piirangutega tekkivat ebamugavust Tallinna linnas.

Christopher Nolan on Hollywoodi üks hinnatumaid lavastajaid, kes on teinud suurteosed, nagu "Dunkirk", "Tähtedevaheline", "Algus" ja "The Dark Knight" triloogia. Filmistuudio Warner Bros. hakkab Eestis produtseerima Nolani uut linateost "Tenet", mille võtted algasid juunis ning kestavad ka juulikuus. Tegemist on esimese nii mastaapse filmiprojektiga kogu Baltikumis. Rahvusvahelisel märulifilmi eesotsas on näitleja John David Washington, filmis löövad kaasa ka Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, lisaks Michael Caine ja Kenneth Branagh.