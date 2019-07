Pärnu sõudeklubide noored said uued paadid

Rotary klubi abiga said kahe Pärnu sõudeklubi noored uued paadid. Treenerid tõdevad, et olukord inventariga pole kiita, sest kasutusel on veel Nõukogude Liidu ajast pärit paadid.

Pärnu Sõudeklubile ja Pärnu Kalevi sõudekeskusele anti üle kaks kahe- ja neli ühepaati, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mõte klubisid sellisel moel toetada tuli Rotary klubi eelmisel presidendil Toomas Rapil, endisel sõudjal, kes on praegugi Pärnu Sõudeklubi juhatuse liige.

"Inventaripuudus on noortel totaalne. Võib-olla siin on purjetamisel ja sõudmisel paralleel, et noorte- ja lasteinventar on suhteliselt kallis ja tihtilugu sõidetakse vanemate täiskasvanute paatidega, mis ei ole üldse noortele sobilikud," selgitas Rapp.

Toetajaid on kergem leida neile, kes on tippu jõudmas. Siin aga sooviti panustada just noortele, kes alles alustavad.

Toetajate nimekiri on pikk, sest paadid pole odavad. Nüüd saab mõne vana aluse ehk pensionile saata.

"Mõningatel on ka täna mõned head paadid ikkagi kasutada. Aga kahjuks on ka selliseid paate, millega näiteks Reet Palm 1983 liidu meistrivõistlustel hõbemedali võitis," rääkis Pärnu kalevi sõudekeskuse treener Matti Killing.

"Meie klubis on mõned paadid Nõukogude Liidu ajast. Viis korda maha kantud ja viis korda arvele uuesti võetud. Nad on siiamaani kasutusel, aga lagunevad õudselt. Millalgi nende aeg saab täis ja väga hea, et nendele tuleb asendus," rääkis Pärnu Sõudeklubi noortetreener Tatjana Jaanson.

Projekti tõsisemalt panustanud said kingituseks aeru.