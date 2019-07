Tallinnas reisil käinud saksa pere, keda takso 21. juuni varahommikul Telliskivi loomelinnaku eest läbi sõidutas, avastas alles kodus kohvreid lahti pakkides, et nende asjade hulgas on kuul, mille oli tulistanud taksojuht Raivo Jürimäe, kes tappis Telliskivis ühe ja haavas teist kolleegi.

Kuul tabas 21. juuni varahommikul Telliskivis tegelikult taksojuht Aslan Tangijevile kuuluvat Škodat, millega too Kalamajast peale võetud saksa peret lennujaama sõidutas, kirjutab Postimees.

Politsei teadis videosalvestiste põhjal, et kuul oli Tangijevi taksot rabanud, kuid seda ei suudetud sealt leida. Saksa pere leidis kuuli oma kohvrist ja nüüd on see Baieri liidumaa politsei valduses ja läheb kasutuks muutununa sealsamas ka hävitamisele.

Tallinna lennujaama turvakontrollist pääses kuul läbi põhjusel, et tegu on lihtsalt tinatükiga – keelatud esemete hulka see ei kuulu, küll aga kuulub näiteks padrun.