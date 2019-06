Politsei kinnitusel Telliskivi tulistaja oma ohvreid ei tundnud

"Me oleme üle kuulanud mitmeid tunnistajaid ja kontrollinud vihjeid, et reedeste sündmuste käigust võimalikult täpne ülevaade saada. Praegu ei ole alust arvata, et Telliskivi tänaval tulistamises kahtlustatav ohvreid tundis või et neil omavahel mingit kokkupuudet oleks eelnevalt olnud," ütles Vares.

Vares rääkis, et kui politsei reedel politseioperatsiooni käigus tema kodu Tallinna kesklinnas kontrollis, siis veendusid politseinikud, et tema kasutuses olnud sõiduauto oli maja ees. Seega on tema sõnul politseil alust arvata, et mees liikus peale kuriteo toimepanemist sündmuskohalt ära jalgsi ja arvame, et ta jõudis ka Nabalasse ühistransporti kasutades.

"Kuidas täpselt, see teadmine täna meie sündmust suures pildis ei muuda ega anna teo motiivide kohta olulist infot. Püüame aru saada, mis toimus mehe peas ja miks nii traagiline sündmus aset leidis, ent kuna kahtlusalune on surnud, siis võibki jääda küsimus tema tegutsemismotiivi kohta vastuseta," lausus Vares.

"On tavapärane, et kahtlusaluse surma korral ei lõpetata menetlust koheselt, vaid viiakse lõpuni kõik alustatud menetlustoimingud. Näiteks aitab ekspertiis selgitada välja viga saanud taksojuhi tervisekahjustuse ulatuse," lisas ta veel.