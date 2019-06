Põhja politseiprefekt Kristian Jaani ütles pressikonverentsil, et Jürimäe leiti kella 14.30 paiku Kiilist Nabala bussipeatusest. Jaani sõnas, et Jürimäe sooritas enesetapu pärast seda, kui tekkis silmside politseinikega, kes ta leidsid.

"Politseinikud kontrollisid täna kella 14.30 paiku inimestelt tulnud vihje põhjal Nabalas asuvat bussipeatust, kus võis asuda öösel Tallinnas Telliskivi tänaval kaht taksojuhti tulistanud 30-aastane Raivo. Politseinike kohale jõudes istus otsitav mees bussipeatuses ja võttis politseinikke märgates välja relva. 30-aastane mees suunas relva enda pea suunas ning lasi ennast maha," rääkis Jaani.

Tulistamises kahtlustatav Raivo Autor/allikas: Politsei- ja piirivalveamet

Prokurör Karin Pärtlas ütles, et Jürimäe tuvastati videomaterjali ja tunnistaja ütluste põhjal. Pärtlas ütles, et Jürimäel oli olemas relvaluba. Pärtlas ja Jaani rääkisid, et tulistaja sooritas püstolist TT 11 lasku.

Pärtlase sõnul olid ohvrid välja valitud juhuslikult ja tulistajal ohvritega mingit seost ei tuvastatud. Ta märkis ka, et ei olnud viiteid, et tal oleks olnud probleeme vaimse tervisega.

Jaani sõnul oli Jürimäe kriminaalkorras karistamata.

Jürimäe motiivide kohta ei osanud pressikonverentsil uurijad veel midagi öelda.

Jaani sõnul oli Jürimäe õppinud sisekaitseakadeemias, mille lõpueksamit ta ei sooritanud. Jürimäe oli töötanud ka Tallinna vanglas vangivalvurina.

Endine taksojuht Jürimäe oli varem meedias esinenud niiöelda taksomaffia vastaste seisukohtadega. Pärtlase sõnul ei olnud tulistamine sellega seotud, sest kumbki kannatanu ei olnud niiöelda taksomaffiaga seotud.

Kristian Jaani ütles pressikonverentsil, et ellu jäänud taksojuht on endiselt raskes seisus.

Pressikonverentsi video

Varasem info:

Tulistamises kahtlustatav. Autor/allikas: PPA

Kristian Jaani ütles enne Jürimäe leidmist ERR-ile, et seni teadaolevalt liikus tulistaja taksojuhtide suunas jalgsi ning tulistas mitu lasku, esmalt esimese, seejärel teise taksojuhi suunas. Pärast tulistamist liikus ta Balti jaama suunas.

Mehe tegude motiiv ja muud asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluses, kuid praegu kogutud info põhjal ei eelnenud tulistamisele konflikti.

Politsei teatas varahommikul, et öösel kella kolme ajal teatati häirekeskusele, et Tallinnas Telliskivi tänaval Loomelinnaku ees tulistati kahte taksojuhti. "Viga saanud mehed viidi haiglasse, kellest üks, 32-aastane mees, suri saadud vigastustesse haiglas. Teine taksojuht on üliraskes seisus. Käivitatud on suuremahuline politseioperatsioon tulistaja tabamiseks," teatas politsei.

ERR-i andmetel oli surma saanud taksojuht 32-aastane Sillamäelt pärit Maksim.

Tulistaja ei öelnud taksojuhtidele midagi, lihtsalt astus ligi ja avas tule. Pärast seda kurjategija lahkus.

Pärast tulistamist sulges politsei liiklemiseks Telliskivi tänava, mis oli kinni lõunani.

Video, kus kiirabitöötaja elustab tulistatud taksojuhti

Tallink takso juhatuse liige Tõnu Uusmaa ütles ERR-ile, et üks tulistamise ohver, Takso24 taksojuht on elus, aga raskes seisus.

"Ta on viimaste andmete kohaselt ikkagi raskes seisus ja me hoiame kõik pöidlaid, et ta tuleks sellest välja," ütles Uusmaa.

Uusmaa usub, et ohtu teistele taksojuhtidele praegu ei ole.