Norra kohus mõistis endise kalandusministri Svein Ludvigseni süüdi selles, et ta kasutas aastaid seksuaalselt ära kolme varjupaigataotlejat, ning karistas meest viieaastase vabadusekaotusega.

Süüdistuse kohaselt kuritarvitas praegu 72-aastane Ludvigsen oma positsiooni ning kasutas ära oma ohvrite haavatavat ühiskondlikku seisundit, vahendas Yle.

Kolme noormehe seksuaalne ärakasutamine eksministri poolt leidis aset aastatel 2011-2017. Kannatanud on praegu vanuses 25 kuni 34 eluaastat.

Kannatanud selgitasid kohtus, et Ludvigsen oli hankinud neile korteri ja tööd ning nõudnud vastutasuks seksuaalteenuseid. Kaks kannatanut tunnistas, et nad olid hirmul, et kui nad Ludvigseni soovidele vastu ei tule, võidakse nende elamisload tühistada.

Praegu pensionil olev Ludvigsen on süüd milleski kuritegelikus eitanud. Ta tunnistas, et oli ühega noormeestest kolm korda seksuaalvahekorras, kuid tema sõnul toimus kõik vastastikusel nõusolekul. Seetõttu on Ludvigsenil kavas kohtuotsus ka kindlasti edasi kaevata.

Konservatiivse Partei liikmeks olnud Ludvigsen oli Norra kalandusminister aastatel 2001-2005 peaminister Kjell Magne Bondeviki valitsuses.