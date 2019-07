Tartu baarid käivitavad võitluses plastiga topsiringluse

Tartu kesklinnas asuvad baarid Kivi, Barlova, Naiiv ja Möku hakkavad peagi kasutama ühist topsiringlust, et vähendada plasti kasutamist.

Kliendid saavad endale baarist joogi osta korduvkasutatavas topsis, mille eest tuleb maksta kaks eurot panti, rääkis Barlova juhatuse liige Simone Cassano.

Ta lisas, et topsiga võib klient baaride vahel ringi liikuda ja seda ei pea tagastama samasse baari, kust see algselt saadi. Jooginõud ükskõik millisesse ringluses osalevasse baari tagastades saab klient pandiraha tagasi.

Naiivi juhatuse liige Silver Koppel rääkis, et 10 000 ringlusesse minevat topsi on spetsiaalselt Hiinast tellitud ja neil on kujutatud kõigi nelja baari logod.

Topsiringlusega alustatakse siis, kui topsid kohale jõuavad, mis peaks Koppeli sõnul toimuma juulikuu jooksul.

Naiiv, Kivi ja Möku saavad endale 3000 topsi ning teistest väiksem Barlova saab 1000, ütles Koppel.