Augustis alustasid neli Tartu baari – Möku, Kivi, Barlova ja Naiiv – ühise topsiringlusega. Öisel ajal tuli klaasid nii ehk naa lihtsama taara vastu vahetada ja seni kasutasid kõik selleks ühekordseid plasttopse. See tähendas, et iga nädal visati ära mitu tuhat plastist jooginõud, paremal juhul prügikasti, aga tihti ka lihtsalt tänavale. Nüüd saab klient kaheeurose pandi vastu tugevama topsi, mille ta pärast tühjendamist baari tagasi võib anda. Kusjuures Mökust saadud topsi võib anda ka Barlovasse ja Barlovast saadut topsi näiteks Naiivi.

"Mitme baari peale oli lihtsam seda sõnumit edasi anda. Et inimesed kuuleksid ja harjuksid selle uue normaalsusega, et enam ei valata jooki ühekordsesse plastikusse, vaid millessegi, mis on võimalik taaskasutada," rääkis Naiivi juhatuse liige Martin Maatee.

Baaripidajad ütlesid, et koristajaid süsteem rõõmustab. Kahest eurost on inimestel kahju, mis tähendab, et plastprügi vedeleb hommikustel tänavatel palju vähem. Aga baaride koostöö jäi silma ka Tartu linna ettevõtluse osakonnale. Ametnikud uurisid topsiringluse süsteemi, käisid topse ka kohapeal uudistamas ja otsustasid, et niisugune asi peab lõppema.

"Kuigi idee on ju tervitatav, et plasti kasutamist vähendada, siis meie näeme, et see on ikkagi vastuolus korrakaitseseadusega. Alkoholi tarbimine on lubatud toitlustusettevõttes, toitlustusettevõtte hooajalisel laiendusel, aga praegusel juhul kliendid võtavad selle topsi ja käivad baaride vahel. Ehk siis avalikus kohas tänaval alkoholi tarbida ei tohi," ütles Tartu kaubandusjärelevalve peaspetsialist Merle Pau.

Baaripidajaid tegi linnavalitsuse kiri nõutuks. Martin Maatee küsis, kuidas erineb taaskasutatav tops sellest topsist, mida inimesed seni baaridest kaasa võtsid.

"Plasttopse kasutavad ju kõik ettevõtted, kes jooke serveerivad. Meil kontrollib nädalavahetustel turvamees, aga muudel päevadel oleme me tegelikult täpselt samas seisus, mis kõik teised ettevõtted. Keegi ei kontrolli siis, kas inimene läheb tänavale topsiga või mitte. Natukene peab inimene ka enda eest vastutama. Mitte midagi ju ei muutunud, lihtsalt nüüd enam ei ole see tops ühekordsest plastikust," rääkis Mere.

Aga Tartu linnavalitsus usub, et topsiringluse probleemi tuleb ülejäänud öisest taarast eraldi vaadata.

"Selle vastu me üldiselt tegelikult ei saa ju. Me ei saa kõiki baare kontrollida ja vaadata, et mitte kuskilt kaasa ei võetaks. Aga praegusel juhul me üsna kindlalt teame, et nendes neljas kohas see topsiringlus soodustab seda," rääkis Pau.

Niisiis loodab linn, et baarid koostöö lõpetaks ja igaüks ainult enda topsidega tegeleks. Kivi baari omanik Simo Türn aga usub, et topsiringlus võiks hoopis laieneda.

"Ma arvan, et siin võiks seda suuremat pilti vaadata. Peale meie nelja on tundnud ka teised baarid selle vastu huvi. See võiks olla tulevikus Tartus normaalsus, et plastik üldse välja ja oleks ühine topsiringlus. See on meil esialgne pilootprojekt olnud, mis on osutunud edukaks. Aga kuna meil on ka kultuuripealinna staatus, siis praegune topsi kujundus võib muutuda. Ja need asjad on ka reklaam nii linnale kui ettevõtjale, et tutvustada oma linna," arutles Türn.