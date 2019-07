Nädal toob vihma, äikest ja jahedust

Teisipäeval tuleb jälle olla mitmel pool valmis vihmahoogudeks, mille saatjaks kohati ka äike. Samasugust ilma on oodata ka järgnevatel päevadel.

Intensiivsete sadude, äikese ja rahe põhjustajaks on olnud nii pühapäeval kui ka esmaspäeval madalrõhkkond, mis liikus Eesti-Läti piirilt Venemaale. Selle tagalas arenes Eestis päeva jooksul hoo- ja äikesevihmapilvi suunaga Virumaalt Pärnumaale. Eesti põhjarannik jäi aga jälle suures osas sajuta, nagu eelnevatelgi päevadel.

Teisipäeval püsime sama, Venemaalt ulatuva madalrõhkkonna lääneservas. Öösel hoovihmapilved rahunevad, päeval saab nende areng uue hoo sisse. Äikesevihma tõenäosus nihkub Eesti kagupoolse osa kohale. Põhjatuul on puhanguline ning õhk mõne kraadi võrra tänasest jahedam.

Kolmapäeval sätib madalrõhkkond ennast ida poole minekule ning Eestis jääb nii sadu kui tuult vähemaks.

Eeloleval ööl Eestis pilvisus tiheneb. Kohati sajab vihma, mitmel pool tekib udu. Puhub põhjakaare tuul 2-8, põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 8 kuni 13 kraadi.

Teisipäeva hommikul sajab vihma üksikutes kohtades. Põhja- ja kirdetuul tugevneb veidi. Sooja on 11 kuni 14 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest. Tuul puhub põhjast ja kirdest 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja tuleb 13 kuni 17 kraadi.

Õhtu on peamiselt pilves. Mitmel pool, suurema tõenäosusega Ida- ja Lõuna-Eestis sajab vihma. Puhub põhja- ja kirdetuul 5-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 12 knui 15 kraadi.

Kolmapäeval ja neljapäeval ulatub Eestini Venemaale kaugeneva madalrõhkkonna serv. Hoovihmapilvi tekib järjest vähem ning põhjakaarest puhuv tuul nõrgeneb järk-järgult. Tuulisemal kolmapäeva öösel on sooja 10-14, päeval 15-20 kraadi.

Neljapäev on rahulikum, kuid õhumass jaheneb mõnevõrra. Öösel on sooja 7-13, päeval 13-18 kraadi.

Reedel ja laupäeval on Eesti kohal nõrk rõhuväli. Saju tõenäosus on suhteliselt väike ning tuul rahulik. Põhjast saabunud jahedam õhumass langetab aga öise temperatuuri mitmel pool vaid nelja-viie kraadini, rannikul on sooja 10 kraadi ümbruses, päevane õhutemperatuur tõuseb 12-18 kraadini.