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Pühapäev tuleb hoovihmaga

ilm
Foto: Siim Lõvi / ERR
ilm

Pühapäeval liigub madalrõhkkonna kese Eesti kohalt kirdesse, kuid selle niiske ja ebastabiilse õhumassiga serv jääb meie ilma mõjutama. Mitmel pool sajab hoovihma, öösel on kohati äikest ja tekib udu. Päeval kerkivad mitmel pool, eelkõige mandri-Eestis, uued äikesepilved. Öösel langeb õhusoe 12 kraadi ringi, päeval tõuseb 20 kraadini.

Ka esmaspäeval ei pääse me veel idapoolse madalrõhkkonna mõjutustest. Öösel püsib äikeseoht ja kohati sajab hoovihma. Päeval arenevad mitmel pool uued äikesepilved ja vihmahoogusid on laialdaselt. Öösel on tuul mõõdukas, päeval tugevneb.

Öö tuleb muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma ja on udu ning kohati on äikest. Puhub mõõdukalt tugev läänekaare, Põhja-Eestis põhjakaare tuul, saartel ja läänerannikul loode- ja põhjatuul, puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 9 kuni 16 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja paiguti veel ka udutab. Lääne- ja loodetuul puhub 1 kuni 7 m/s, saartel ja rannikul puhub tuul põhjakaarest 3 kuni 9, iiliti 13 m/s. Õhusoe jääb vahemikku 13 kuni 17 kraadi.

Ka päeval sajab mitmel pool hoovihma ja on äikest. Puhub põhjakaare, Lõuna-Eestis ka läänekaare tuul 3 kuni 9, saartel ja läänerannikul loode- ja põhjatuul iiliti kuni 15 m/s. Sooja on 17 kuni 22 kraadi.

Õhtul sajuhood hõrenevad. Puhub loode- ja läänetuul 3-9, Lääne-Eesti rannikul puhanguti 13 m/s ning sooja on kuni 19 kraadi.

Uue nädala esimesel poolel püsib ilm üpris sarnane - ööd toovad kohatisi vihmahooge, päeval sajab aga juba laialdasemalt ja on ka äikese võimalus. Ja praeguse prognoosi järgi neljapäeval ilma mõjutav madalrõhkkond hääbub ja sajud hõrenevad.

Öine keskmine õhusoe uuel nädalal kõigub vahemikus 10 kuni 13 kraadi, päeva keskmine on stabiiliselt 18 kraadi, ehk olenevalt piirkonnast jääb vahemikku 15 kuni 21 kraadi.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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