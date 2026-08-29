Pühapäev tuleb vihmane

Skandinaavia madalrõhuala lohk ühes vihmasajuvööndiga liigub öösel üle Baltimaade ja toob meile homseks vihmasadusid ja paiguti ka äikest. Puhub mõõdukas edelatuul ja sooja on päeval kuni 21 kraadi.

Esmaspäeval laieneb madalrõhuala Skandinaavia kohalt Soomeni ning merelt saabub meieni uus madalrõhulohk, mis päeval pöördub üle Soome lahe kirdesse. Pilvisus on muutlik ja mitmel pool sajab hoovihma. Päeval on kohati äikest ja õhumass püsib soe.

Öine taevas on valdavalt pilves ning vihmasadu liigub üle maa läänest itta. Puhub kagu- ja lõunatuul, saartel lõuna ja edelatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s ning sooja on 13 kuni 17 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul ning õhusoe jääb vahemikku 13 kuni 18 kraadi.

Ka päeval sajab mitmel pool hoovihma ja kohati on äikest. Tuul puhub valdavalt lõunast ja edelast 3 kuni 9, rannikul puhanguti 12 m/s ja sooja on 17 kuni 21 kraadi.

Õhtu on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub mõõdukas edela- ja lõunatuul ning sooja on kuni 19 kraadi.

Sajuselt algab ka uus nädal. Nii esmaspäeva öö kui ka päev toovad mitmele poole hoovihmasid ja kohati võib olla äikest. Öösel on 13 kuni 18, päeval 18 kuni 23 kraadi.

Ka teisipäev ehk tarkusepäev 1.september tuleb praeguse ilmaprognoosi järgi sajune. Kui öösel on kohatisi vihmahooge, siis päeval sajab taas mitmel pool, on ka äikest, ja sajuhood hõrenevad õhtuks. Öö on paari kraadi võrra jahedam, päevane õhusoe kerkib kuni 22 kraadini.

Kolmapäeval ja neljapäeval sajuhood jätkuvad, tuul puhub mõõdukalt, öine keskmine õhusoe langeb neljapäevaks 10-le kraadile, päevane õhutemperatuur jääb vahemikku 16 kuni 20 kraadi.