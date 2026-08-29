X!

Pühapäev tuleb vihmane

ilm
Vihmatormine ilm Tallinnas
Vihmatormine ilm Tallinnas Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
ilm

Skandinaavia madalrõhuala lohk ühes vihmasajuvööndiga liigub öösel üle Baltimaade ja toob meile homseks vihmasadusid ja paiguti ka äikest. Puhub mõõdukas edelatuul ja sooja on päeval kuni 21 kraadi.

Esmaspäeval laieneb madalrõhuala Skandinaavia kohalt Soomeni ning merelt saabub meieni uus madalrõhulohk, mis päeval pöördub üle Soome lahe kirdesse. Pilvisus on muutlik ja mitmel pool sajab hoovihma. Päeval on kohati äikest ja õhumass püsib soe.

Öine taevas on valdavalt pilves ning vihmasadu liigub üle maa läänest itta. Puhub kagu- ja lõunatuul, saartel lõuna ja edelatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s ning sooja on 13 kuni 17 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul ning õhusoe jääb vahemikku 13 kuni 18 kraadi.

Ka päeval sajab mitmel pool hoovihma ja kohati on äikest. Tuul puhub valdavalt lõunast ja edelast 3 kuni 9, rannikul puhanguti 12 m/s ja sooja on 17 kuni 21 kraadi.

Õhtu on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub mõõdukas edela- ja lõunatuul ning sooja on kuni 19 kraadi.

Sajuselt algab ka uus nädal. Nii esmaspäeva öö kui ka päev toovad mitmele poole hoovihmasid ja kohati võib olla äikest. Öösel on 13 kuni 18, päeval 18 kuni 23 kraadi.

Ka teisipäev ehk tarkusepäev 1.september tuleb praeguse ilmaprognoosi järgi sajune. Kui öösel on kohatisi vihmahooge, siis päeval sajab taas mitmel pool, on ka äikest, ja sajuhood hõrenevad õhtuks. Öö on paari kraadi võrra jahedam, päevane õhusoe kerkib kuni 22 kraadini.

Kolmapäeval ja neljapäeval sajuhood jätkuvad, tuul puhub mõõdukalt, öine keskmine õhusoe langeb neljapäevaks 10-le kraadile, päevane õhutemperatuur jääb vahemikku 16 kuni 20 kraadi.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:55

Soome korvpallikoondise peatreener: kiirus on meie tugevuseks Eesti vastu Uuendatud

21:24

Pühapäev tuleb vihmane

21:22

Maastikurattasarja finaaletapil triumfeerisid Tarassov ja Uibokand

21:11

Sotsiaalmeedia on narkootikumid noortele kättesaadavamaks teinud

20:49

Venemaa tappis õhurünnakus Kiievi oblastile 37 inimest Uuendatud

20:47

Nõmme United kaotas viiendat mängu järjest

20:07

Eesti koondise plaan Markkaneni ohjeldamiseks: peame olema väga füüsilised

19:38

VIDEO | Jürgenson tegi Paraguay rallil avarii

19:16

Valgevene võimud on salaja loomas dissidentide DNA-st andmebaasi

19:13

Üldliider Pogacar jättis Hispaania velotuuri pooleli

eesti raadio äpp

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

13:21

Siim Kallas saadeti riiklike auavaldustega viimsele teele Uuendatud

20:49

Venemaa tappis õhurünnakus Kiievi oblastile 37 inimest Uuendatud

28.08

Suri kirjanik ja humorist Priit Aimla

09:19

Venemaal levivad vastakad väited mobilisatsiooni kohta

08:12

Otse kell 12.45: Siim Kallase ärasaatmine

28.08

Pevkur: ministeerium võtab kaitseväe varade haldamise ajutiselt üle

28.08

Venemaa must turg toidab Kanadas lokkavat autovarguste lainet

28.08

Ukraina tagandatud kaitseministrist saab Itaalia ministri nõunik

28.08

Sõja 1647. päev: Ukraina ründas Venemaa üht suurimat naftakäitist Jaroslavlis Uuendatud

15:52

Rosin Briti väljaandele: Venemaa sabotaaž on muutumas üha vägivaldsemaks

ilmateade

SPORT

21:55

Soome korvpallikoondise peatreener: kiirus on meie tugevuseks Eesti vastu Uuendatud

21:22

Maastikurattasarja finaaletapil triumfeerisid Tarassov ja Uibokand

20:47

Nõmme United kaotas viiendat mängu järjest

20:07

Eesti koondise plaan Markkaneni ohjeldamiseks: peame olema väga füüsilised

loe: kultuur

18:45

Vanemuine ja Läti rahvusooper vahetasid teatrimaju

15:45

Pildid: Hobusepea galeriis avati Andre Joosep Armingu esimene isikunäitus

15:43

Mart Kangro: uudishimu inimeste vastu, kellega ma töötan, paneb minu jaoks kõik paika

13:17

Pildid: Fotografiskas esines Läti ansambel Brainstorm

loe: eeter

13:31

Muinastulede öö eestvedaja: sel aastal on isegi Ameerikast kolm lõkketeadet tulnud

10:43

Sildvee: võrreldes "Terevisiooniga" on "Pealtnägijas" rohkem aega asjadesse sisse minna

28.08

Digiekspert: kõnekelm kasutab ohvri mõjutamiseks hirmutamist ja autoriteeti

28.08

Muusik Arno Tamm: ansambel Paabel ammutab inspiratsiooni arhiivides uidates

Raadiouudised

19:00

Kreutzwaldi ja Tuglase ristmik Tartus tähtajaks valmis ei saa

18:30

Päevakaja (29.08.2026 18:00:00)

28.08

Päevakaja (28.08.2026 18:00:00)

28.08

Riigikontroll leidis probleeme kaitseministeeriumi valitsusalas

28.08

Tervisekassa saavutab eelarvetasakaalu aastaks 2030

28.08

Kaitseministeeriumi hinnangul on Venemaal raskusi strateegilise taristu kaitsel

28.08

Narva volikogu püüab muuta volikogu töö eestikeelseks

28.08

Võrumaa ühistranspordi muudatused eiravad hõreasustust

28.08

Raadiouudised (28.08.2026 15:00:00)

28.08

Norra soovib jätkata nafta- ja gaasiuuringuid Barentsi meres

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo