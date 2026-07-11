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Pühapäeval võib sadada rahet

ilm
Foto: Priit Mürk/ERR
ilm

Päikseliselt alanud laupäev võttis päeva peale pöörde ja äikesevihmad koos tugeva tuulega jõudsid nii Ida- kui ka Lõuna-Eestisse. Võimsaid tumedaid pilvi nägi ka mujal Eestis.

Saabuval ööl kujundab meie ilma lõunapoolne madalrõhkkond, mille serv ulatub Eestini. Õhk on niiske ja soe ning mitmel pool sajab veel äikesevihma. Pärast südaööd sajuhood raugevad ja paiguti tekib udu.

Päeval idapoolse madalrõhkkonna mõju suureneb ning samal ajal survestab seda Skandinaavia poolt kõrgrõhuala. Ennelõunal on sajuhooge kohati, pärastlõunal juba mitmel pool. On ka äikeseoht, millega võib kaasneda ka rahe. Ja põhjakaare tuul rannikualadel tugevneb.

Esmaspäeval jäävad Baltimaad madalrõhkkonna lääneserva ja Skandinaavia pool on kõrgrõhuala. Põhjatuultega kandub juurde niiskust ja õhtul hakkab Soomest saabuma ka jahedamat õhku. Siin-seal kerkivad hoovihmapilved ja päeval on soojadel mandrialadel äikeseoht.

Öö esimeses pooles sajab mitmel pool hoovihma ja on äikest, sadu võib olla tugev ja sekka tuleb ka rahet. Pärast südaööd sajuvõimalus väheneb ja paiguti tekib ka udu. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 8, öö hakul rannikul iiliti 12 m/s. Sooja on 15 kuni 19 kraadi.

Hommikul on Lõuna-Eestis pilvi rohkem, üksikutes kohtades sajab hoovihma ja Lõuna-Eestis on paiguti uduvine. Puhub valdavalt põhja- ja kirdetuul 2-8 m/s ja sooja on 18 kuni 22 kraadi.

Ilm pühapäeva päeval tuleb muutliku pilvisusega. Kui ennelõunal sajab kohati, siis pärastlõunal juba mitmel pool. On äikest ja võimalik on ka rahe. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul, rannikul iiliti kuni 14 m/s, äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Sooja on 24 kuni 29, rannikul kohati kuni 20 kraadi.

Õhtul sajab paiguti hoovihma ja on äikest. Põhjakaare tuul puhub 3-9, iiliti 12 m/s ja sooja on kuni 26, rannikul kohati kuni 18 kraadi.

Esmaspäeval võib kohati hoovihma sadada ja saju võimalus on suurem Lõuna- ja Ida-Eestis. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul ning öösel on 16 kuni 19, päeval 22 kuni 26 kraadi.

Teisipäev tuleb pisut jahedam ja hoovihmasid esineb vaid kohati. Ilm kolmapäeval ja neljapäeval peaks praeguse prognoosi järgi tulema sajuta ja soe.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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