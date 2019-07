"Leiame, et meedias ilmunud teave esitab riigikogu liikme doktor Viktor Vassiljevi ja tema abikaasa Jelena Tomasova avalikus sektoris tehtava töö ja erasektoris tehtava töö kokkupuutepunkte võtmes, mis heidab varju Vassiljevi ja Tomasova poolt avaliku ülesande ausale ja erapooletule täitmisele," seisab komisjoni päringus.

Komisjon võttis asja uurida seoses Eesti Ekspressis ilmunud artikliga "Doktor Vassiljevi rikkuse võti: mastaapsete riigihangete võit endaga seotud asutustes".

Ajaleht märkis, et riigikogu liikme Vassiljevi naine ­Jelena Tomasova töötab terviseameti peadirektori asetäitjana tervisekaitse alal ja ta on TNP Konsultatsioonid OÜ ainuomanik.

"Kuidas on toimunud tegevusloa menetlus TNP Konsultatsioonid OÜ suhtes? Milliseid järelevalvemenetlusi on terviseamet läbi viinud TNP Konsultatsioonid OÜ suhtes? Milliseid huvide konflikti riski maandamise meetmeid on seejuures rakendatud TNP Konsultatsioonid OÜ omaniku ja terviseameti peadirektori asetäitja tervisekaitse alal Tomasova suhtes," küsib komisjon järelepärimises, mille on kinnitanud komisjoni esimees, sotsiaaldemokraat Katri Raik.

Korruptsioonivastase erikomisjoni nõunik Anu Kärtner ütles ERR-ile, et tegemist pole poliitilise küsimusega, vaid komisjon soovib veenduda, kas korruptsioonivastase seaduse nõuete täitmisega on kõik korras. Vastuseid pole ametkonnad päringule veel andnud.

Eesti Päevaleht kirjutas juunis, et Vassiljevi majanduslike huvide deklaratsioonis on kirjas, et ta sai lisaks riigikogu liikme palgale nii honorare kui ka töötasu koduõendust pakkuvalt TNP Konsultatsioonid OÜ-lt. Veel kuulub Vassiljevile kunstilise loometegevusega tegelev Galenos OÜ ning ta on ka Tallinna veeettevõtjate järelevalve sihtasutuse nõukogu liige.

Vassiljev oli ametlikel andmetel suurima sissetulekuga riigikogu liige - 2018. aastal sai ta üle 130 000 euro tulu, millest riigikogu lihtliikme aastapalk oli 42 000 eurot.