Suurima sissetulekuga poliitik oli mullu Viktor Vassiljev

Eesti Päevaleht kirjutas, et Vassiljevi huvide deklaratsioonis on kirjas, et ta sai lisaks riigikogu liikme palgale nii honorare kui ka töötasu koduõendust pakkuvalt TNP Konsultatsioonid OÜ-lt. Veel kuulub Vassiljevile kunstilise loometegevusega tegelev Galenos OÜ ning ta on ka Tallinna veeettevõtjate järelevalve sihtasutuse nõukogu liige.

Teisele kohale tuli mullu teenitud eurode poolest riigikogu eelmisesse koosseisu kuulunud Jaanus Marrandi (SDE), kelle sissetulek oli 110 n807 eurot, millest riigikogu liikme palgale lisandus tasu põllumajandusettevõtjana.

Kolmandale kohale jäi praegune justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa), kelle teenitud 103 184 euro sees oli nii riigikogu eelmise koosseisu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimehe tasu kui ka eripension, mida ta sai 75 protsenti kapo peadirektori palgast.

Õhtuleht lisas, et president Kersti Kaljulaidi mullune aastatulu oli 215 156,57 eurot ehk ligi 18 000 eurot kuus. Märkimisväärse osa sellest moodustas Euroopa Kontrollikojast senini iga kuu makstav lahkumishüvitis.

Samas tuli värske maaeluminister Mart Järvik (EKRE) mullu toime vaid 501 euroga kuus. Pärast Järvakandi vallavanema ametikohustuste lõppu 2018. aastal oli ta töötu ja tegi kodutalus töid.

Kõige suurem võlakoormus oli aga Tallinna linnapeal Mihhail Kõlvartil - 300 000 eurot.