Kiirabi harjutas Haapsalus raskemaid juhtumeid

Õppuse legendis ei olnud seekord ühte suurt katastroofi ja kõik ülesanded olid unikaalsed. Need olid õnnetused, mida parameedikud ei pruugi näha iga päev, kuid milleks tuleb siiski valmis olla.

Kuna Haapsalu kesklinnas ja promenaadi ääres harjutati avalikes kohtades, uudistasid õppust ka juhuslikud möödujad.

"Tegemist on selliste juhtumitega, kus on vaja inimest elustada, kus on vaja osutada abi raske trauma korral nii täiskasvanutele kui ka lastele, tegemist on põletustega, tegemist on ka näiteks laskehaavadega ja nii edasi," loetles Põhja-Eesti regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja, õppuse peakorraldaja Arkadi Popov harjutamist vajanud juhtumeid.

Näiteks tuli aidata Haapsalu linnusemüürilt alla kukkunud inimest, mänguväljakul rängalt viga saanud last ja elustada töömeest, kelle süda oli elektrilöögi tagajärjel seisma jäänud.

Popov ütles, et elustamist vajavaid patsiente ei ole praktikas väga palju ja seetõttu on õppustel oluline roll.

"Elustamiste arv Eestis ei ole väga suur. Kui me räägime absoluutnumbritest, nii et iga töötaja, kes töötab kiirabis, saab elustada, siis võib-olla keegi kümme korda aastas, keegi viis korda aastas, keegi isegi vähem, nii et selliseid situatsioone on vaja regulaarselt harjutada," põhjendas Popov.

Kiirabi liidu simulatsiooniõppust peeti viiendat korda. Esimene õppus toimus Põhja-Eesti regionaalhaigla eestvedamisel 2015. aastal.