Saksa liidukantsler Angela Merkel istus neljapäeval ametlikul tseremoonial rahvushümnide mängimise ajal, et vältida kontrollimatu värinahoo kordumist.

Tegemist on harukordse muudatusega protokollis.

Olles tervitanud valitsushoone portikusel Taani uut peaministrit Mette Frederikseni, saatis naeratav kantsler ta poodiumile, kus mõlemad istet võtsid.

Tavatu käik leidis aset päev pärast sarnast tseremooniat, kus Saksa kantsler vähem kui kuu aja jooksul kolmandat korda tahtmatult värises, tekitades küsimusi tema tervise osas.

Merkel hakkas vappuma rahvushümnide mängimise ajal, võõrustades Soome peaministrit Antti Rinnet.

Vaid tund aega hiljem andis ta kavakohaselt pressikonverentsi ja kinnitas ajakirjanikele, et muretsemiseks pole põhjust.

Ta selgitas, et tegemist on eelmiste värinahoogude järelmõjuga, millega ta teatava eduga on tegelenud.

"Pean sellega elama mõnda aega," lisas järgmisel nädalal 65-aastaseks saav Merkel.

"Nagu see ühel päeval tuli, nii see ka ühel päeval kaob," märkis ta.

Kolmapäevane värinahoog oli märgatav, kuigi kaugeltki mitte sel määral kui esimese episoodi ajal juunis.

Tol korral ta näis kõikuvat ja vappuvat, kui ta seisis keskpäevase päikese all Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga, keda ta sõjaliste auavalduste saatel vastu võttis.

Esimest värinahoogu seletati vedelikupuudusega. Kuid nädal aega hiljem juunis, mõni tund enne ärasõitu G20 kohtumisele Jaapanis, tabas teda taas tahtmatu värin.

Merkel on Euroopa suurima majandusega riiki juhtinud pea 14 aastat.

Teda on korduvalt nimetatud Euroopa Liidu mõjukaimaks liidriks ning kõige mõjuvõimsamaks naiseks maailmas. Merkel on öelnud, et lahkub poliitikast ametiaja lõppedes 2021. aastal.

Saksa ametnikud üritavad maandada hirme valitsusjuhi tervise pärast ning ütlevad, et Merkel ühtegi planeeritud üritust ei tühista.

Eriolukorra puhul asendab Merkelit asekantsler Olaf Scholz.