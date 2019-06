Merkel kinnitas, et tema tervisega on kõik korras

Saksamaa kantsler Angela Merkel ütles laupäeval Osakas G20 kohtumisel, et tema tervisega on kõik korras, kuid ei nõustunud täpsustama, mis põhjustas neljapäeval Berliinis avalikul üritusel tema vankumise ja kontrollimatuna tundunud värisemise.

Merkel ütles Osakas, et tal pole kummalise värisemise kohta midagi olulist öelda, kuid kinnitas, et temaga on kõik korras, vahendab BBC.

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel näis neljapäeval Berliinis toimunud üritusel vankuvat ning kontrollimatult värisevat. Tegemist oli juba teise sellise olukorraga viimase 10 päeva jooksul.

Merkeli terve keha rappus ka 18. juunil Berliinis palava ilmaga peetud tseremoonial, kui ta seisis Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kõrval. Juhtunus süüdistati veepuudust ning kantsleri sõnul tundis ta pärast kolme veeklaasi end paremini.

Värinahoog tabas Merkelit ka 2017. aastal Mehhikos ühel mälestustseremoonial.

Juulis 65. sünnipäeva tähistav Merkel juhib Saksamaad 2005. aastast. Ta lubas poliitikast lahkuda oma ametiaja lõppedes 2021. aastal.