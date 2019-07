Itaalia prokuratuur on kuulanud üle Itaalia asepeaministri Matteo Salvini lähikondlase seoses väidetega, et ta üritas tagada Salvini erakonnale Liiga Venemaalt rahastust, kirjutati Itaalia ajalehtedes esmaspäeval.

"Ma kuulsin sellest, loomulikult, kuid ma arvan, et nende teemade lahendamine on Itaalia küsimus," ütles Merkel pressikonverentsil.

"Mis puudutab Venemaa üldist lähenemist, siis tekitab see loomulikult küsimusi," lisas Saksa valitsusjuht.

"Me oleme korduvalt näinud, et parempoolsed erakonnad, populistlikud parteid, on väga suure Vene toetusega ühel või teisel viisil, ja see põhjustab muret," ütles Merkel.

"Ma olen alati olnud ja olen ka tulevikus pühendunud Venemaaga heade suhete loomisele," ütles Merkel.

"Kuid kõik, kes ütlevad, et me tahame seda head suhet, peavad siiski seisma silmitsi reaalsusega," lisas kantsler. "Reaalsus on tihti teistsugune sellest, mida ma tahaksin," lisas ta.

Merkel tõrjus muret tema tervise pärast

Merkel tõrjus muret tema tervise pärast ja ütles, et tal on isiklik huvi olla terve ja pärast poliitikast lahkumist elada.

Merkel ütles reedel, et mõistab avalikkuse muret tema tervise pärast seoses kolme vahejuhtumiga, kus ta tseremooniatel vappus. Ta lisas, et on teadlik ka oma kohustustest kantslerina ja "suudab neid funktsioone täita". Tema sõnul pole muretsemiseks põhjust.

Sel nädalal 65-aastaseks saanud Merkel märkis, et ta on välistanud viiendaks ametiajaks kandideerimise.

"Ma ütlesin, et 2021. aasta on minu poliitilises töös viimane ja ma loodan pärast seda elada. Ma loodan seda teha hea tervisega," lausus Merkel.

Merkel on endiselt populaarne, kuid tema partei on viimastel valimistel teinud nigelaid tulemusi ja pole selge, kes saab tema mantlipärijaks liidukantslerina.

Läinud aastal andis ta oma erakonna Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) juhtimise üle Annegret Kramp-Karrenbauerile, kellest sai sel nädalal Merkeli valitsuse kaitseminister. Seda nähti laialdaselt kui katset tugevdada tema positsiooni Merkeli mantlipärijana.

"Ma ei avalda mingit mõju järeltulija valimisele. Partei peab selle üle tulevikus otsustama," lauaus Merkel. Aga Annegret Kramp-Karrenbauer on parteiliider ja seega loomulikult väga olulisel ja otsustaval positsioonil."