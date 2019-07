Enamike sakslaste arvates on Merkeli värinahood tema eraasi

Pea 60 protsenti sakslastest arvab, et Saksa kantsleri Angela Merkeli värinahood on tema eraasi, selgus laupäeval avaldatud küsitlusest.

Lehe Augsburger Allgemeine avaldatud küsitlusest selgus, et küsitletutest 59 protsendi hinnangul kuuluvad Merkelit viimasel kuul kolm korda avalikel üritustel tabanud värinahood Merkeli eraellu.

Küsitletutest 34 protsendi hinnangul läheb see avaliku huvi alla.

Saksa valitsuse eesotsas 14 aastat olnud Merkel tähistab eelseisval kolmapäeval oma 65. sünnipäeva.

Enamik küsitletutest, kes enda sõnul toetavad Merkeli konservatiivset Kristlik-Demokraatlikku Liitu (CDU), ning enamik sotsiaaldemokraate ja rohelisi arvas, et värinahood on Merkeli eraasi.

Erakondade toetajate lõikes olid Alternatiiv Saksamaale (AfD) toetajad ainsad, kelle enamus arvas, et Merkeli tervis on avalik huvi.

Merkelit on avalikel üritustel tabanud kontrollimatu vappumine viimase kuu jooksul kolm korda ning sel nädalal jäi ta Taanis ühel tseremoonial hümnide mängimise ajaks istuma. Merkel aga rõhutab, et tema endaga on kõik hästi.

Merkeli ütleb, et kui ta 18. juunil ühel Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga toimunud tseremoonial vappuma hakkas, siis vallandas see psühhosomaatilise reaktsiooni, mis põhjustas järgnevad kaks episoodi.

Leht Bild kirjutas reedel, et Merkeli tervis kontrolliti esimese intsidendi järel põhjalikult üle. Juhtunus süüdistati vedelikupuudust ja toona Berliini vaevanud kuumalainet.