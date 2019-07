Postimehe omanikfirma siseneb välireklaami turule

Postimehe Grupi omanik ja suurettevõtja Margus Linnamäe enamusosalusega UP Invest siseneb välimeedia turule, et pakkuda konkurentsi turuliider JCDecaux Eestile. Tehing vajab veel konkurentsiameti heakskiitu.

Linnamäe ettevõte UP Invest ostab oma tütarettevõtte Media Investments & Holding OÜ kaudu Digiekraanid OÜ-d ja Megameedia Grupp OÜ-d haldava Digital Future OÜ.

UP Investi juhatuse esimehe Sven Nuutmanni sõnul on Megameedia Grupp pea 20 aastat väga edukalt traditsioonilise välimeedia turul tegutsenud ning ka Digiekraanid OÜ on viimastel aastatel nautinud hoogsat arengut ja laiendanud oma võrku.

"Tegemist on meile majanduslikult atraktiivse tehinguga ning plaan on kindlasti laienemist jätkata ja võtta sihikule ka Läti ja Leedu turud," ütles Nuutmann.

Tema sõnul hõlmab tehing ka digiekraanide maaletoomist ja hooldust korraldava üksuse ostu.

Seni Media Investments & Holding OÜ välimeedia turul arvestatavaid positsioone ei omanud ning investeeringu eesmärk on pakkuda edaspidi teravat konkurentsi seni sektoris turuliidri kohta hoidvale JCDecaux Eestile. Äsjane tehing nõuab veel ka konkurentsiameti heakskiitu. Tehingu hinda osapooled ei avalda.

Holdingettevõtet jääb juhtima selle senine juht Priit Pedanik ning Megameedia Grupi juhina jätkab Eldur Vaas. Pedaniku sõnul plaanib ettevõte suurendada oma turuosa Eestis ja laieneda Baltikumi turule.

"Uue arenguetapi ettevõtmiseks leidsime, et on mõistlik täiendavaid investoreid kaasata," ütles Pedanik.

"Siiani pole meie ettevõtete grupp Lätis ja Leedus üldse tegutsenud. Huvi nende turgude vastu ja tegelikult ka teiste lähiriikide turgude vastu on meil väga selgelt olemas. Me oleme neid võimalusi viimased paar aastat vaaginud ja praegu leidsime partnerid, kellega jagame seda vaadet ja tunneme, et nüüd on õige aeg," lisas Pedanik.

Linnamäe omanduses on läbi ettevõtete ka uudisteagentuur BNS ja ajaleht Postimees.