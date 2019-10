Margus Linnamäe investeerimisfirma UP Invest OÜ ostis Piletilevi haldava Baltic Tickets Holdings OÜ (BTH).

UP Investi juhatuse liikme ja tegevjuhi Sven Nuutmanni sõnul kannustas investeeringut soov laieneda täiesti uuele tegevusalale. "Näeme piletileviturul häid laienemisvõimalusi nii Baltikumis kui ka Valgevenes, kus BTH praegu tegutseb, samuti hindame kõrgelt ettevõtte senist arengut ja juhtkonna panust," ütles Nuutmann.

Ta lisas, et läbirääkimised ettevõtte ostuks olid pingelised, kuid tulemus rahuldas mõlemaid osapooli. Tehingu hinda osapooled ei avalda. BTH jätkab senise juhtkonnaga.

Baltic Ticket Holdings loodi 2007. aastal Eestis tegutseva Piletilevi ja Lätis kanda kinnitanud Bilešu Servissi ühiseks haldamiseks. 2016. aastal lisandusid BTH gruppi Leedu ettevõte Bilietai ja Kvitki Valgevenes.

BTH juhataja Jaanus Beilmanni sõnul on ettevõtte missioon pakkuda kultuurihuvilistele võimalikult laia kultuuri- ja meelelahutusürituste info valikut ja mugavat piletiostuvõimalust. BTH palub ürituste korraldajatele professionaalseid teenuseid, milleks on piletimüügi korraldamine, piletimajanduse haldamise tarkvara rentimine, piletikontrolli tark- ja riistvaralahendusi ning turundusvõimalusi BTH müügikanalites.

BTH piletiportaalide külastatavus on 45 miljonit sisenemist aastas ning grupi piletimüügimaht üle 100 miljoni euro aastas. Grupi tarkvaraarendust ja serverite haldust tehakse Eestis.

Omanikuvahetuse järel jätkab BTH sõltumatut, erakapitalil põhineva piletivahendusteenuse osutamist.

"BTH jätkab aktiivset investeerimist tarkvara ja müügivahendite uuendamisse, tuues lähema paari aasta jooksul turule hulga uusi kompleksteenuseid, mis aitavad korraldajatel ja toimumiskohtadel pakkuda kultuuritarbijatele mugavamaid ürituste eel- ja järelteenuseid," kommenteeris Beilmann, lisades, et kõigi BTH ettevõtete tegevus on suunatud ürituste külastajatele kvaliteetsema elamuskogemuse pakkumiseks.

BTH tütarettevõtted pakuvad oma teenuseid järgmistel internetidomeenidel: www.piletilevi.ee, www.teatrix.ee, www.kinkekaart.ee, www.bilesuserviss.lv, www.bilietai.lt, www.kvitki.by, www.teatr.by ja www.vpodarok.by. Kõikides riikides on BTH müügipunktide partneriteks suured ja tuntud ettevõtted nagu Selver, Circle-K, Läti Post, Rimi, Maxima, Vaga, Evroset, Svjasnoi ning teatrite ja kontserdisaalide kassad.

BTH grupi ettevõtetes töötab kokku 111 inimest. Tehing nõuab ka riikide konkurentsiametite luba.

UP Investi omanikud on 78 protsendiga Margus Linnamäe ning 20 protsendiga Ivar Vendelin. Läbi ettevõtete on investeerimisfirma omanduses ka uudisteagentuur BNS ja Postimees.