Paidelased trotsivad peatänava teetöid hubaseks muudetud keskväljakuga

Järvamaa pealinna Paide peatänava rekonstrueerimine on muutnud liiklusolud keeruliseks. Peatöövõtja YIT Eesti on tööga graafikus ja väljak loodetakse Paide linnale üle anda uue kooliaasta algul.

Mastaapsed teetööd hõlmavad Paides Tallinna tänavat linna servast keskväljakuni. Vana asfalt ja munakivisillutis tuli üles võtta ning tee paarkümmend sentimeetrit alla lasta. Kuna üks teepool on koguaeg liiklusele avatud, tehakse töid etapi kaupa. Muu hulgas tuleb rajada uued side- ja sadeveetrassid ning sadevete kogumise tiigid, uuendatakse kõik kõnniteed ja sõidutee kaetakse uue asfaldiga. Kopp löödi maasse kevadel.

"Kuna siin on muinsuskaitseala ja arheoloogiline järelevalve on ka koguaeg kannul, siis üllatusi võib tulla, kuid loodame, et jõuame ilusti. Praegu ollakse graafikus," kinnitas Paide linnamajandusosakonna juhataja Heigo Laaneoks "Aktuaalsele kaamerale".

700 meetri pikkuse teelõigu korrastamine maksab 1,3 miljonit eurot, enamus sellest rahast tuli Paide linna eelarvest. Kui ka Tallinna tänav saab ilusaks, on linna peamine tuiksoon korras. Kuid ka paidelased unistavad, et keskväljak kui ajalooline turuplats muutuks ennekõike jalakäijate alaks.

"Me tahaksime ideekonkursi korras leida ilusa lahenduse. Üle Eesti on neid lahendusi tehtud, kuid tahame, et meil siin ka tekiks mingi uus ja huvitav ja muinsuskaitselist osa arvestades ilus linnaruum," ütles Laaneoks.

Juba kolmandat suve on Paides läbi aetud ajutiste lahendustega. Tänavugi on keskväljak muudetud omalaadseks elutoaks, kus jalga puhata, kohvi juua, sporti teha või mõnd esinejat jälgida.

"Siin saab mängida pinksi ja siin on mõnusad kohvikupesad, mis õhtul mõnusalt sumisevad, sest lisaks laudadele ja mööblile on siin ka palju rohelust," kiitis Paide Eheda Ruumi projekti eestvedaja Maiko Kesküla. "Kahe esimese aastaga on autojuhid üsna ära harjunud selle liiklusskeemiga. Loomulikult on ligipääs mõnedele väikepoodidele siin piiratud, aga see ei ole ka selline kaugus, mis oleks nüüd ületamatu."

9.-10. augustil ootab Paide Arvamusfestivalile mitu tuhat külastajat. Tallinna tänav selleks ajaks valmis ei saa, kuid teeremont linnavalitsuse kinnitusel festivali oluliselt ei häiri.