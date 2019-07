Paldiski linn hakkab oma kuludega keskväljakut ehitama

Linna keskväljak kujundatakse kinnistule aadressil Sadama tänav 11a ehk Paldiski kaubamaja vastas olevale haljasalale.

"Eesmärk on eelkõige luua õdus ja nägus väliruum elanike jaoks. Kavandatud on arvestusega, et see sobiks erinevatele eagruppidele ja erinevateks otstarveteks. Vastavalt sellele luuakse alale kohad istumiseks ja lesimiseks. Tulevad lillekonteinerid ja muu pargiinventar. Samuti lauatennise-, lauajalgpalli - ja malelauad," rääkis ERR-ile Lääne-Harju vallavalitsuse avalike suhete juht Egle Kaur. Ta märkis, et alale kavandatud suuri pink-istutuskonteinereid saab teisaldada.

Lahendus on koostatud Kauri sõnul koostatud nii, et oleks võimalik platsi ümber kujundada, korraldamaks välisündmusi nagu laadad, kontserdid ja muid üritusi.

"Otseselt paraadi pidamiseks pole ala mõeldud, kuid iseenesest pole välistatud väiksemat sorti maakaitsepäeva tähistamine, näiteks mööda Rae tänavat suubumisega keskväljakul," rääkis Egle Kaur.

Ehituslik maksumus pole teada, see selgub ehitushanke lõppedes. "Pigem on meie võimalused ahtad. Osalt ka sel põhjusel koostas projekti vallavalitsus ise meie avaliku ruumi spetsialisti eestvedamisel. Meie õnn, et majas sees on olemas maastikuarhitektuurialane kompetents," sõnas Kaur.

Paldiski keskväljak ei valmi väikelinnade keskväljakute projekti raames, kuigi taotluse vallavalitsus tegi, kuid toetust ei saanud.