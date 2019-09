Deklaratsiooni eesmärk on oluliselt vähendada vähist tingitud enneaegseid surmasid, suurendada vähist tervenenute hulka ja parandada vähipatsientide elukvaliteeti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Deklaratsioon kutsub valitsuste liidreid ja tervishoiuga tegelevaid poliitikuid üles panustama enam ennetusse, diagnostikasse ja ravisse. Deklaratsiooniga on liitunud 116 riiki.

"Valitsus ja organisatsioonid, kes hoolivad vähihaigetest, allkirjastavad deklaratsiooni, mis ütleb, et nad tegutsevad tulevikus teistmoodi kui seni. See tähendab, et pühendutakse vähipatsientide paremale kohtlemisele ja riskifaktorite, näiteks suitsetamise vähendamisele," selgitas rahvusvahelise vähivastase liidu tegevjuht Cary Adams.

"Eeskätt see deklaratsioon on poliitiline toetusavaldus, mis näitab, et Eesti riigi jaoks on oluline vähiravi ja vähiennetus. Otseseid kohustusi me sellega ei võta, pigem on deklaratsiooni näol tegemist suunisega. Seal on seatud konkreetsed üheksa eesmärki ennetuse ja koostöö, patsientide elulemuse ja paranemise kohta, mille kõigi osas me täna juba tööd teeme," rääkis sotsiaalminister Tanel Kiik.