Moskva opositsioon avaldas valimiskomisjoni vastu meelt

Mitu tuhat moskvalast kogunes pühapäeval miitingule, et toetada sõltumatuid kandidaate Moskva linnavolikogu valimistel. Inimesed on vihased valimiskomisjoni otsuste peale mitte lubada valimistele opositsioonikandidaate.

Vaatamata asjaolule, et miiting ei olnud linnavõimu poolt lubatud, kogunes Puškini väljakule umbes 3000 inimest. Paljud andsid oma allkirjad opositsiooniliste kandidaatide toetuseks, ja laupäevane uudis, et opositsionääre valimissedelites üldse ei ole, ajas inimesi vihaseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma ise elan samas rajoonis, kus ma kandideerin. Ja ma näen Ühtse Venemaa saadiku tööd. Tal ei ole mingeid saavutusi. Ta andis välja aruande, kus kirjutas enda teeneks uued trammid, uue riigiteenuste keskuse, aga tal ei olnud sellega mingit pistmist! Ainult lapsi, kes sündisid meie sünitusmajas, ei kirjutanud ta enda saavutuseks," rääkis sõltumatu kandidaat Konstantin Jankauskas.

"Praegused Ühtse Venemaa saadikud on absoluutsed nullid. Nad kaotaksid valimistel kõigile, kes siin praegu on. Just sellepärast meid ei lasta valimistele ebaseaduslikel ja väljamõeldud põhjustel," lisas ta.

Et valimistel osaleda, peab kandidaat esitama valimiskomisjonile umbes 5000 valija allkirjad tema toetuseks. Kui komisjon tunnistab ebakehtivaks rohkem kui kümme protsenti allkirjatest, ei lubata kandidaati valimistele.

"Valimiskomisjon saadab päringuid siseministeeriumi ja valimiste süsteemi. See tähendab, et komisjon saadab nimekirja passiandmetega, et kontrollida, kas süsteemis ja andmebaasis on need inimesed või mitte. Aga nad sisestavad andmeid vigadega. Näiteks kirjutavad nad "Darja Timurovitš". Muidugi, siseministeeriumi andmebaasis ja valimiste süsteemis ei ole mingit "Darja Timurovitšit". Ja siis süsteem vastab, et sellist inimest ei ole olemas," selgitas sõltumatu kandidaat Dmitri Gudkov.

Pärast lühikest miitingut läksid protestijad Moskva linnavalitsuse juurde, et kutsuda linnapea Sergei Sobjanini üles võtma kuulda inimeste nõudmisi. Siis läks rahvamass Moskva linna valimiskomisjoni juurde, et kohtuda selle esimehega.

Politsei pühapäeval kedagi kinni ei pidanud.

Moskva linna duuma ehk linnavolikogu valimised toimuvad 8. septembril.