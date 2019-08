Venemaa nõuab Google'ilt protestijate infovahetuse takistamist YouTube'is

Venemaa meedia järelevalve amet esitas sotsiaalmeedia platvormi YouTube omavale USA ettevõttele Google nõudmise, et see lõpetaks Venemaa opositsiooni teavitused YouTube'i vahendusel.

Roskomnadzor nõuab Google'ilt ebaseaduslike tegevuste reklaamimise lõpetamist YouTube'is, edastas uudisteagentuur TASS.

Amet hoiatas, et võib YouTube'i tegevust käsitleda kui sekkumist oma siseasjadesse, kui Google kohaseid samme ei astu.

Varasemalt oli TASS edastanud Vene parlamendi ülemkoja, föderatsiooninõukogu väliskomisjoni aseesimehe, riigi suveräänsuse kaitseks ja välissekkumise ärahoidmiseks moodustatud ajutise komisjoni esimehe Andrei Klimovi avaldust, milles too väitis, et laupäeval Moskvas toimunud miitingul manipuleeriti YouTube'i abil Vene kodanikega.

"Muuhulgas kasutasid meie välismaised oponendid infotehnoloogiat, ka YouTube'i selleks, et manipuleerida Vene kodanikega, kes olid tulnud Sahharovi väljakule võimudel poolt lubatud aktsioonile," ütles föderatsiooninõukogu liige. "Lihtsalt öeldes hakkasid inimesed ootamatult ja ilma põhjuseta saama oma nutiseadmetesse infot allikatelt, kellelt nad seda ei olnud tellinud. Häda on selles, et see info oli otseselt õhutava iseloomuga ja provotseeris inimesi seadust rikkuma: saatis kodanikud kaitse all olevat föderaalobjektide suunas," teatas Klimov.

Venemaa pealinnas Moskvas tuli laupäeval tänavaile vabu valimisi nõudma ligi 50 000 inimest. Opositsioon ja selle poolehoidjad avaldasid võimude varasematest jõumeetmetest hoolimata Moskvas meelt viiendat nädalavahetust järjest. Meeleavaldused, kus nõutakse sõltumatute kandidaatide lubamist lähenevatele linnavolikogu valimistele, on suurimad pärast 2011.-2012. aastat.