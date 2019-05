ERR Jekaterinburgis: protestijate sõnul tulnuks kirikuehituse küsitlus varem teha

Putin kutsus Jekaterinburgi rajatava katedraali vastaseid ja pooldajaid küsimust rahumeelselt lahendama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mitu tuhat inimest protestis kolmapäeva õhtul nõukogude aja eelse katedraali ehitamise vastu keskpargi asemele. Meeleavaldusel ei olnud võimude luba.

Ehitusplatsil võtsid korrakaitsjad kinni 26 inimest, kolm meeleavaldajat sai vigastada.

Putini hinnangul tuleks korraldada küsitlus, mille tulemust austaksid kõik.

Neljapäeval viibis pargis meeleavaldajate juures ERR-i Venemaa korrespondent Anton Aleksejev. Tema sõnul oli pargis neljapäeva õhtul umbes 1500 inimest, kes pole nõus küsitluse läbiviimisega. "Inimesed ei usalda mitte küsitlust, vaid oma kohalikku võimu - kuberneri, linnapead. Linnapea käis ka neljapäeval kohal ja püüdis meeleavaldajatele seletada, et ehitustööd peatatakse küsitlustulemuste selgumiseni," rääkis Aleksejev.

"Aga inimesed pole sellega rahul. Nad ütlevad, et seda oleks pidanud tegema enne, kui umbtara parki paigaldati. Inimesed arvavad, et kõik küsitlused, referendumid pidid olema tehtud varem, enne kui oligarhid oma rahaga kiriku rajavad. Samas rõhutavad inimesed, et nad ei ole põhimõtteliselt kiriku vastu," lisas ajakirjanik.