Venemaa president Vladimir Putin kommenteeris esimest korda ulatuslikke meeleavaldusi Jekaterinburgi linnas, kus on viimastel päevadel toimunud ulatuslikud meeleavaldused seoses plaaniga ehitada populaarsele väljakule uus õigeusu kirik. Riigipea leidis, et sellistes küsimustes on hädavajalik arvestada kohalike elanike arvamusega.

Putin rääkis sellel teemal Sotšis toimunud regionaalsete meediaväljaannete foorumil, vahendasid venekeelne BBC, Meduza ja Lenta.

"Kui see on tõepoolest kohalike elanike arvamus, mitte elukutseliste aktivistide oma, kes saabusid kuskilt kära tegema ja end reklaamima, siis tuleb seda tingimata arvesse võtta," selgitas Putin.

President lisas, et kirik peaks inimesi ühendama, mitte nende seas lõhesid tekitama, ning tegi ettepaneku, et nimetatud rajoonis elavate inimeste seas viidaks läbi arvamusküsitlus, millega selgitataks välja enamuse arvamus, millega siis vähemusel leppida tuleb.

Kuid ka siis tuleks vähemuse huvidega arvestada, täpsustas ta.

"Me ei peaks köit kiskuma, mitte riidlema üksteisega, vaid istuma maha ja läbi rääkima. Linnavõimud peavad leidma seal elavate inimeste jaoks optimaalse otsuse," selgitas Putin ja lisas, et kui kirik ikkagi sellesse kohta ehitatakse, tuleks ehitajatel rajada kuhugi mujale uus väljak.

Käesoleva nädala esmaspäeval algasid Jekaterinburgis rahvarohked meeleavaldused plaani vastu, et kesklinna, Sverdlovski draamateatri juures asuvale väljakule ehitatakse 2023. aastaks, kui möödub 300 aastat linna asutamisest, uus kirik - püha usukannataja Katariina peakirik.

Protestijate arvates ei ole see põhjendatud, sest linnas on juba praegu rohkelt kirikuid, küll on aga puudu vabast ja rohelisest ruumist, mis uue kiriku rajamisega väheneks veelgi. Meeleavaldajad on rõhutanud, et nad ei ole kuidagi usu- või kirikuvastased, nagu võimud neid portreteerida soovivad, vaid nende pahameel on tingitud linnaruumiga seotud probleemidest.

Kolm päeva kestnud meeleavalduste ajal on esinenud ka vägivalda ning jõuliselt tegutsenud märulipolitsei on selle aja jooksul pidanud kinni ligi sada inimest, kellest 21 on praeguseks ka vahi alla võetud. Protestijate seas on mõned inimesed ka viga saanud.

Meeleavaldajad on rääkinud, et kiriku ehitamist toetavate meeleavaldajate seas torkavad silma nö löömamehed, kelle agressiivset käitumist paistab märulipolitsei eiravat.

Jekaterinburgi sündmused on pälvinud laia vastukaja ka seetõttu, et kuigi need said alguse kiriku ehitamise küsimusest, on protestilaine muutunud oma sisult palju laiemaks ning meeleavaldajate seast on kõlanud sageli ka Kremli ja Putini vastu suunatud hüüdlaused. Analüütikute hinnangul on see järjekordne märk sellest, kuidas võimuvastased meeleolud on viimastel aastatel levinud ka Moskvast ja Peterburist kaugemal asuvates Venemaa regioonides.