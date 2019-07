Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna peaspetsialisti Kalev Pahla sõnul võtab terviseamet ühendust ürituse korraldajaga, et selgitada välja, kes üritusel meditsiinilist turvateenust osutas ja kas tal oli selleks õigus, vahendab BNS Postimeest.

"Kui on alust arvata, et osutatud teenus ei olnud kvaliteetne või ohutu, algatatakse järelevalve," märkis Pahla. Ta rõhutas, et meedik ei tohi töökohustuste täitmise ajal olla joobes.

Laupäeva öösel kell 3.06 sai häirekeskus kõne Saaremaal toimuva muusikafestivali I Land Soundi turvajuhilt, kes palus abi, et üritusele uus brigaad meedikuid leida. Turvajuht ütles häirekeskusele, et oli sunnitud üritusele palgatud neli meedikut töölt eemaldama, sest nood olevat end purju joonud.