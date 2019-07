Kokku kogus Elurikkuse erakond teises kvartalis aruande järgi annetustena 32 237 eurot. Riigieelarvest nemad toetust ei saa, samuti polnud neil suurannetajad ning ei kogutud ka liikmemaksu.

Talvik ütles ERR-ile, et Elurikkuse erakonna rahaline seis on küll üsna keeruline, kuid tema sõnul pole õige ettevõtjatelt toetusi küsida. "On keeruline, kuid omafinantseerimine on ikka kõige mõnusam," sõnas Talvik, lisades, et muidu muutuks erakond justkui mõne ettevõtja käepikenduseks.

Ta märkis, et Elurikkuse erakonna sihiks on 2021. aasta kohalikud valimised ja sõnumiks on kogukondadele õiguste juurde andmine, võimu detsentraliseerimine ning öko- ja mahemajanduse poliitika.

Lisaks Talvikule olid Elurikkuse erakonnale suurimateks annetajateks Kadri Paas 5100, Lauri Tõnspoeg 3100, Karli Lambot ja Kärt Rästas kumbki 2000 euroga. Mihkel Kangur andis erakonnale 1400 eurot.