EK endine volinik Andrus Ansip taunib viivitusi Kadri Simsoni ametisse astumisel

Põhjuseks on see, et parlament ei ole suutnud ära valida kõikide komisjonide esimehi, aga just nende ees peab Simson enda seisukohti tutvustama. Eesti rohkem kui kahekuuline eemalejäämine Komisjoni tööst ei ole hea, leiavad nii Kadri Simson kui ka Eesti endine volinik Andrus Ansip.