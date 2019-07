Tallinna transpordiamet on koos Tallinna tehnikaülikooliga käivitanud robotbussi ehk isejuhtiva bussi projekti, mille raames pannakse kuueks kuuks üks buss sõitma ümber Kardioru pargi. Esimese huvilised said sõidu teha juba reedel.

Sohjoa Balticu projekti raames Eestisse toodud Navya isejuhtiv buss hakkas sõitma marsruudil A.Weizenbergi – Mäekalda – Lydia Koidula – J.Poska, mistõttu muutub seal ka liikluskorraldus.

"Liikluskorralduses toimub muudatus, et Mäekalda tänav ja Koidula tänav lähevad ühesuunaliseks. Me palume kõigi liiklejate tähelepanu ja see on tingitud sellepärast, et need tänavad on küllaltki kitsad ja kui sellele bussile tuleb auto vastu, siis võib tekkida lihtsalt probleem, et see auto ei mahu mööda," selgitas Ahjoa Balticu projektijuht Jaagup Ainsalu "Aktuaalsele kaamerale".

Praegu algavad isejuhtiva bussi testsõidud. Bussi võib tänavatel sõitmas näha, kuid inimesi veel peale ei võeta. Testperiood on mõeldud selleks, et tagada liiklejate ohutus.

"Kahtlemata on tegemist uudse ja innovaatilise lahendusega, mis võiks saada teerajajaks tänases moodsas tehnoloogiaajastus ja transpordisüsteemis. Tallinna kontekstis käsitleme isejuhtivat bussi kui võimalust väiksema liiklustihedusega piirkondade ühistranspordilahendusteks," nentis abilinnapea Andrei Novikov.

Bussiga on võimalik inimestel sõita augusti keskpaigast. Sõidukisse mahub seitse inimest ja operaator, kes tagab sõiduki ohutu liiklemise. Ainsalu sõnul on tehisintellekti tulek paratamatu ja selleks tuleks valmis olla. Tulevikus loodetakse liituda veel sarnaste projektidega.

"See ei saa jääda n-ö ühekordseks projektiks, vaid me juba praegu otsime võimalusi ja näeme ka varianti, et kogu isejuhtiv tehnolooogia suureneks siin, Eestis," ütles Ainsalu.

Sohjoa Baltic uurib, tutvustab ja katsetab isejuhtivaid elektrilisi minibusse kui osa ühistranspordist, eelkõige nn esimese või viimase miili ühenduse võtmes.