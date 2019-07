USA: Venemaa ei andnud Moskva diplomaatide kooli õpetajatele viisasid

USA ja Venemaa vahel on tekkinud vaidlus seoses sellega, et Moskva ei andnud viisasid õpetajatele, kes pidid hakkama õpetama diplomaatide lapsi.

Washingtoni kinnitusel on Venemaa võimud keeldunud andmast viisat Moskvas tegutseva ingliskeelse kooli 30 õpetajale ning see samm olevat astutud poliitilistel põhjustel, kirjutab ajaleht New York Times.

Viisaprobleem puudutab umbes viiendikku kooli õpetajatest.

"Lapsi ei peaks kasutama mängunuppudena diplomaatilistes erimeelsustes," märkis USA suursaadik Moskvas Jon Huntsman.

Venemaa lükkas süüdistused tagasi ning nimetas neid väiteid omakorda jultunud valedeks. Venemaa välisministeeriumi teatel on kooli õpetajad saabunud Venemaale diplomaatiliste passidega, kuigi nimetatud kooli näol on tegu ettevõtlusega.

Moskva väitel on nemad juba aastaid üritanud saada ameeriklasi selles küsimuses läbirääkimistele, kuid seda algatust polevat edu saatnud.

Moskva Anglo-Ameerika koolis õpib praegu umbes 1200 õpilast rohkem 60 erinevast riigist. Nende seas on nii erinevate maade diplomaatide lapsi kui ka kohalikke õpilasi. USA, Ühendkuningriigi ja Kanada poolt hallatav kool asutati juba 1949. aastal.