TransferWise palkas Netflixi endise finantsjuhi

Rahvusvahelisi rahaülekandeteenuseid pakkuva TransferWise'i nõukogu liikmeteks said Adyeni finantsjuht Ingo Uytdehaage ja Netflixi endine finantsjuht David Wells, kirjutab Reuters.

Uytdehaage hakkab juhtima auditi- ja riskikomisjoni. Nõukogusse kuuluvad veel TransferWise'i asutajad Kristo Käärmann ja Taavet Hinrikus ning kaks investorit: Alex Rampell Andreessen Horowitzist ja Roger Ehrenberg IA Venturesist.

Mais teatas firma, et kaasas investoritelt 292 miljonit dollarit ehk 261,6 miljonit eurot. Investorid kasutasid rahakaasamises osalemiseks TransferWise for Business platvormi. Selle vooruga kasvas TransferWise'i väärtus 3,5 miljardi dollarini, kokku on ettevõte kaasanud 689 miljonit dollarit.

Ettevõte plaanib aasta jooksul palgata 750 uut töötajat.

TransferWise on rahvusvaheline tehnoloogiafirma, mille missiooniks on aidata parimal viisil maailmas raha liigutada. Ettevõtte asutasid 2011. aastal Taavet Hinrikus ja Kristo Käärmann. Firmal on praeguseks üle viie miljoni kliendi, kes teevad aastas nelja miljardi naela väärtuses tehinguid.