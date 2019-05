Eelmisel nädalal sai avalikuks uudis, et Taavet Hinrikuse ning Kristo Käärmanni poolt 2011. aastal asutatud start-up Transferwise sai ametlikult Euroopa kõige väärtuslikumaks fintech'i ettevõtteks.

Viimases investeeringuringis müüsid hulk varaseid investoreid — sealhulgas töötajad — oma aktsiaid uutele investoritele, kokku 292 miljoni dollari eest. See tähendab, et napi kaheksa aastaga on Transferwise'i väärtus kerkinud nullist 3,5 miljardi dollarini.

Et panna see number mastaabi hoomamiseks konteksti: seda on umbes neli korda rohkem, kui on Soome rahvusliku lennufirma Finnairi praegune turuväärtus. See on summa, mis on ligikaudu üks kolmandik Eesti riigieelarvest. Või teisisõnu, see on summa, mille Eesti riik kulutab praeguse taseme juures teadus- ja arendustegevuse rahastamiseks kokku umbes 20 aasta jooksul.

Muuhulgas lisandus Transferwise'i viimase tehinguga ettevõtte aktsiaid omanud töötajate hulka 33 uut miljonäri ning seega on Hinrikuse ja Käärmanni asutatud ettevõte viimase kaheksa aasta vältel teinud miljonärideks juba enam kui 150 inimest.

Kuid ka kõik see on siiski ainult jäämäe veepealne tipp. Transferwise annab tööd kokku enam kui 1 400-le rohkem kui 70 eri rahvusest inimesele, üheteistkümnes linnas üle kogu maailma, sealhulgas ligikaudu 800 inimest töötavad Eestis. Need on inimesed, kes saavad igakuiselt palka, mille pealt makstakse riigimakse — taaskord muuhulgas ka Eestis — ja mis jõuab lõpuks tarbimise kaudu suurelt osalt kohalikku majandusse.

Ka need miljonid, mis maksti aktsiate eest eelmisel nädalal, ei jää tüüpiliselt pangaarvetele lebama, vaid liiguvad olulises osas uute investeeringutena järgmise ringi alustavatesse ettevõtetesse, kus nad omakorda käivitavad järgmised samasugused tsüklid.

See on asi, millele tasuks hoolikalt tähelepanu pöörata. Me räägime siin praegu muuhulgas samadest inimestest, kellel rahandusminister Martin Helme soovitas paar kuud tagasi asjad pakkida ja Kanadasse sõita.

Me räägime siin praegu muuhulgas inimestest, kes on viimastel aastatel mujalt maailmast Eestisse kolinud, siin ennast sisse seadnud ja kes täna kaaluvad murelikult oma tulevikuväljavaateid.

Oleks väga tõsine kaotus, kui Transferwise Eestist lahkuks, aga oleks veelgi suurem kaotus, kui meie praeguste tegude ja tegematajätmiste pärast järgmised idufirmad, järgmised potentsiaalsed Transwerwise'id, siin üldse sündimata jäävad.

See oleks kahju, mille suurust on raske täna isegi ette kujutada. Nii et mõtleme korra, enne kui kedagi siit suurte sõnadega minema saadame — sest on oht, et nad lähevadki.

