Valimistel konkureerivad neli suuremat parteid on nn Zelenski partei Rahva Teener, kuhu president ise ei kuulu ja mille reiting on umbes 42 protsenti, Moskva-meelne opositsiooniline platvorm, kuhu kuuluvad muu hulgas võimult kukutatud ekspresident Viktor Janukovitši partei riismed, ekspresident Petro Porošenko Euroopa Solidaarsus ning veteranpoliitik Julia Tõmošenko blokk, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Koostöö on Zelenskil mõeldav vaid viimasega ning Tõmošenko on ka ise rõhutanud, et Zelenskil oleks vaja temasugust peaministrit.

Saadikud, kes pühapäeval uude parlamenti valitakse, hakkavad käima tööl raadas. Suur osa Kiievi valijatest elab aga magalates, näiteks Oboloni rajoon.

Oboloni rajoonis elab Jevheni, kes lõpetas seitse aastat tagasi Tallinnas diplomaatide kooli ja toetab Zelenski parteid.

"Zelenski, tema poliitiline jõud esindab uute poliitikute lainet. Need on täiesti uued näod, kes ei ole seotud endiste võimudega. Mulle tundub, et Ukrainas on tekkinud sotsiaalne tellimus uue, värske jõu järele," kommenteeris ta.

Julia Tõmošenko toetaja Valentina sooviks väga, et tema lemmik teeks koostööd Zelenskiga ja saaks peaministriks.

"Soovin ühtmoodi edu nii Tõmošenko Isamaale kui ka Zelenski Rahva Teenrile. Las noored juhivad. Meie oleme juba vanurid, pensionärid. Meile on veel tähtis saada pensioni ja nautida oma elu," ütles Valentina.

Anatoli toetab kolm kuud tagasi presidendivalimistel lüüa saanud ekspresident Petro Porošenko parteid ning leiab, et sõja lõpetamine idas seisab konkreetselt ühe mehe, Vladimir Putini taga.

"Võib-olla karistada teda sanktsioonidega või ma ei tea. Andku jumal Putinile tervist, aga kui ta peaks homme lamama Vladimir Iljitš Lenini kõrval mausoleumis, siis seda ainult toetame," sõnas Anatoli.

Kui tahes suurt võitu Zelenski partei ka ei võta, tõelised väljakutsed - sõda idas, korruptsioon, oligarhide omavoli, sotsiaalsed pinged - ootavad presidenti alles ees.