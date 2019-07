Keskpäeva paiku käis Ukraina saatkonnas üsna aktiivne valimine ning vahepeal moodustus ukse taha ka väike saba, vahendas "Aktuaalne kaamera". Valimisjaoskonna juhi Mihhail Vaitmani sõnul köidavad ülemraada valimised inimesi siiski vähem kui presidendivalimised.

"Meie hinnangul ei näe me tõenäoliselt täna sellist hulka valijaid kui osales presidendivalimistel. Seda ka sellepärast, et on suvi. Kuid loodame, et osalus

tuleb väärikas ja inimesed teevad oma õige valiku," ütles Vaitman.

Äsjane presidendivahetus peaks samas tõstma ka huvi parlamendivalimiste vastu.

"Seoses presidendi vahetusega peaksid need valimised kutsuma esile pisut suurema huvi, sest muutub poliitiliste jõudude asetus, üldse muutub riigis palju. Muidugi näitab aeg, kuivõrd on need muutused positiivsed ja edukad. Seda näitab aeg. Kuid kodanikud, kes tunnevad vastutust selle eest, mis riigis toimub, peavad muidugi tulema ja hääletama," rääkis Vaitman.

Valimas käinud leiavad, et valimine võib aidata elu Ukrainas parandada.

"Ma sündisin Ukrainas. Seal elavad mu sugulased ja ma tahan, et Ukraina õitseks, et inimesed elaksid rahus ja armastaks üksteist," ütles valimas käinud Galina.

"Ma olen Tallinnas ja minu riigis on valimised. See on minu kodanikukohus. Püüan seda täita, kui on selline võimalus," rääkis Maria.

"Peab hääletama, et inimesed hästi elaksid. Kui igaüks kõrvale hoiab - mina ei lähe ja mina ei lähe, mis siis välja tuleb? Mitte midagi head ei tule," ütles Viktor.

Neist vastanutest, kes soostusid ka oma eelistuse nimetama, hääletasid kaks president Volodõmõr Zelenski nimekirja poolt.

"Zelenski poolt. Kui ta on eesotsas ja tema partei on ka eesotsas, siis annab see tulemuse. Ta saab neid mõjutada. Sellepärast," põhjendas Roman.

"Teate, presidendi partei poolt. Ehk tuleb midagi välja. Annaks jumal!" ütles Vassil.