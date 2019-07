Pühapäevaõhtused lävepakuküsitlused näitasid, et Zelenski erakond Rahva Teener kogub parlamendivalimistel parteinimekirjade võistluses ligi 44 protsenti häältest.

Razumkovi analüüsikeskuse ja Kiievi Rahvusvahelise sotsioloogiainstituudi küsitlus katab vaid neid ülemraada saadikukohti, mis valitakse parteinimekirjade alusel proportsionaalselt.

Raada 424 kohast 199 valitakse ühemandaadilistes ringkondades.

Kiievis viibiv ERR-i ajakirjanik Astrid Kannel rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et esialgsete valimistulemuste põhjal on ka Zelenski partei hakanud aru saama, et üksi nad tõenäoliselt enamust ei saa ja moodustada tuleb koalitsioon.

Selle inimese nime, kes peaministriks saada võiks, on võimupartei hoidnud kindlalt saladuses.

"Öeldud on ainult seda, et see inimene peaks olema pigem tehnokraat, rahvusvaheliselt tuntud ja ka läänemaailmale meeldiv ja arusaadav," lisas Kannel.

Parteinimekirjade võistluses jääb 11,5 protsendiga häältest teiseks oligarh Viktor Medvedtšuki venemeelne Opositsiooniplatvorm - Elu Nimel.

Veel kolm erakonda ületavad raadasse pääsuks vajaliku viieprotsendise valimiskünnise, näitas uuring, mille raames küsitleti 300 valimisjaoskonnas 13 000 valijat.

ERR Kiievis: Zelenski lubas poliitikasse uusi nägusid

Veel pühapäeva hommikul kordas president Zelenski valimiskasti juures oma vana lubadust, et poliitikasse tulevad uued näod, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Et oleksid ainult uued näod. Mitte kellegagi vana võimu seast me koalitsiooni teha ei kavatse. Hetkel on see nii. Aga me ei tea, mis erakonnad parlamenti pääsevad, nii et otsustame pärast tulemuste selgumist," rääkis president.

Kõige intrigeerivam on aga küsimus, kellega Zelenski partei koalitsiooni moodustab, juhul kui ta üksi enamust ei saa. Valimiskünnise ületavad vanad näod. Moskvameelne platvorm, mida juhib Juri Boiko, on välistatud.

"Tuhanded inimesed, kellega ma kohtusin kahe kuu jooksul riigis ringi sõites, tegid mulle ülesandeks peatada sõda, alandada kommunaalkulusid, tagada normaalne, inimlik elu," selgitas Boiko, kes on opositisoonilise platvormi Elu Eest juht.

Ka koostööd ekspresident Petro Porošenkoga on raske ette kujutada. Üle jääb veteranpoliitik Julia Tõmošenko, kes kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et on valmis kohe peaministrina tööle asuma.

"Ukrainalsed valivad täna parteide vahel, valivad uue parlamendi ja järgmise peaministri. Kõik sõltub ukrainlaste valikust. Meie meeskond on tõesti juba täna valmis tööle asuma. Valmis Ukrainat edendama. Valmis andma Ukrainale veel ühe võimaluse," ütles partei Isamaa juht.

Aga on veel üks võimalus. Ülipopulaarne rokkmuusik Svjatoslav Vakartšuk, kes on teinud endale ka partei Hääl, mille vaated Zelenski omadest palju ei erine. Sellest parteist võibki saada Zelenski partei koalitsioonikaaslane.

"Ma olen nõus tegema kõike, mis mu kodumaad tõesti muudaks," vastas Vakartšuk "Aktuaalse kaamera" küsimusele, kas ta on valmis saama peaministriks.

See tähendaks, et telelegend Zelenski teeks liidu mehega, kelle kontserdid toovad staadionid rahvast täis. Kokku saaks kaks suurt ego ning Ukraina poliitikasse tekiks meelelahutuse tausta juurdegi.

Antsu: Ukraina parlamendivalimistel võistlevad kolm peamist ideed

Eesti suursaadik Gert Antsu ütles ERR-i raadiouudistele, et neil valimistel hääletatakse põhiliselt kolme võistleva idee vahel.

Antsu rääkis, et Ukraina parlamendivalimiste põhiline vaidluskoht on see, kuidas suhtuda Ukraina arengutesse viimase viie aasta jooksul.

"On täiesti uued jõud, kõige olulisemana Volodõmõr Zelenski Rahva Teenri partei, kes leiavad, et on palju asju valesti tehtud ja et kõike tuleks teha teistmoodi: võidelda rohkem korruptsiooniga ja anda ettevõtetele rohkem vabadust, samuti proovida lõpetada sõda Venemaaga," selgitas Antsu.

"Siis on need, kes esindavad viimast viit aastat, eeskätt Petro Porošenko Euroopa Solidaarsuse partei, ideelises mõttes, vaatamata sellele, et nad on uued jõud. Ka Ukraina suurima rokkstaari Svjatoslav Vakartšuki partei Hääl," lisas suursaadik.

"Ja kolmanda grupina on venemeelsed jõud, kes esindavad üldse sellist viie aasta tagust aega ja tahaks kella n-ö tagasi keerata," lisas ta.

Praeguse valimissüsteemi kohaselt valitakse pooled 450 saadikust parteinimekirjade põhjal ja pooled ühemandaadilistes valimisringkondades. Okupeeritud Krimmis ning Donetski ja Luganski oblastite teatud piirkondades valimisi ei toimu.

Ülemraadasse pääsemiseks peavad erakonnad koguma vähemalt viis protsenti valijate häältest. Ametlikud valimistulemused avaldatakse hiljemalt 10. augustil.

Korralised parlamendivalimised pidanuks toimuma oktoobris, kuid vastne president Volodõmõr Zelenski teatas mais ametisse astudes, et saadab parlamendi laiali.

Suure tõenäosusega võidab valimised ja moodustab uue valitsuskoalitsiooni põhja president Zelenski erakond Rahva Teener. Valimiseelsed arvamusküsitlused näitavadki suurimat toetust Zelenski erakonnale, kuid pole selge, kas see toob neile ka 424-kohalises parlamendis enamuse.

Zelenski lubab lõpetada parlamendiliikme saadikupuutumatuse

President Zelenski ütles parlamendivalimistel häält andes, et ülemraada uue koosseisu üks esimesi ülesandeid peaks olema saadikutele puutumatust tagava seaduse tühistamine.

"Viimaks ometi peame saadikupuutumatuse tühistama," ütles mais ametisse astunud Zelenski, kes võitis valimised tänu üldisele rahulolematusele riigis vohava korruptsiooniga.

Ka Eestis elavad ukrainlased saavad valida

Eestis elavad ukrainlased saavad sarnaselt enda kodumaal elavate rahvuskaaslastega pühapäeval parlamenti valida.

Valimas on võimalik käia Ukraina saatkonna hoones ja seda kuni kella 20-ni. Hääleõiguslikke Ukraina kodanikke elab Eestis umbes 4000.