Ukrainas pühapäeval toimunud parlamendivalimiste järel on endiselt kindlalt juhtimas president Volodõmõr Zelenski erakond Rahva Teener. Samas on viimaste tulemuste kohaselt endise peaministri Julia Tõmošenko partei läinud mööda ekspresident Petro Porošenko parteist.

Teisipäeva hommikuks oli valimiskomisjoni teatel loetud 92,97 protsenti häältest, vahendas Unian.

Viimaste andmete kohaselt kogus riigipea erakond Rahva Teener 43,13 protsenti häältest.

Teisele kohale jääks venemeelseks peetav ja osaliselt kunagise Regioonide Partei moodustatud Opositsiooniplatvorm - Elu Nimel. Oligarh Viktor Medvedtšuki erakond on saamas ligi 13,05 protsenti häältest.

Kolmandale kohale on tõusnud kunagise peaministri Julia Tõmošenko partei Batkõvštšina toetusega 8,19 protsenti.

Tõmošenko partei järel on neljandal kohal ekspresident Porošenko partei Euroopa Solidaarsus, mis on kogunud 8,14 protsenti häältest.

Viiendal kohal on muusik Svjatoslav Vakartšuki partei Hääl 5,86 protsendiga.

Ülejäänud erakonnad jäid viieprotsendilise valimiskünnise alla, kuid ühemandaadiliste ringkondade arvestuses võib mõni nende poliitik või üksikkandidaat siiski ülemraadasse pääseda.

Häälte lugemise käigus võib olukorda veel muutuda, kuid Zelenski partei võit on kindel. Kui riigipea erakond peaks siiski vajama koalitsioonipartnerit, siis tõenäolisteks variantideks peetakse Tõmošenko erakonda või siis Vakartšuki parteid Hääl.

Ukraina presidendivalimisel osales 49,84 protsenti kodanikest.

Ülemraada 424 kohast 199 valitakse ühemandaadilistes ringkondades ning ülejäänud kohad täidetakse vastavalt parteinimekirjadele antud häältele. Ukraina parlamendis on kokku 450 kohta, kuid kuna Venemaa poolt annekteeritud Krimmis ja nn separatistide käes olevatel Ida-Ukraina aladel valimisi ei toimu, on selle võrra vähem ka kohti uues parlamendis.

Selleks, et saavutada praeguses ülemraadas absoluutne häälteenamus, peab partei koguma vähemalt 225 kohta. Zelenski partei on hetkeseisuga üksinda seda parlamendienamust saavutamas, kuid erakonna esindaja Galina Jantšenko sõnas, et sellest hoolimata pole nad laiema koalitsiooni loomist veel välistanud.