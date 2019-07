Pärnu büroohoonet kaunistab hargmaiste perede elu kujutav seinamaaling

Pärnus kaunistab kolmekorruselise büroohoone otsaseina suur maal, mis valmis Tartu ülikooli ja Ida-Soome ülikooli ühisprojektis, milles uuriti hargmaiseid peresid. Just Pärnumaa on pendeltöötajate üks peamisi kodupiirkondi.

2015. aastal alguse saanud projekti pealkiri on "Liikuv ebavõrdsus: hargmaised pered Eestis ja Soomes". Selle käigus uuriti peresid, kust on Soome tööle mindud. Räägiti kõigi pereliikmetega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Martin Rattas on projekti ametlik kunstnik ja maal Akadeemia 7 majal on osa sellest tööst. Sellega on ta ametis olnud mitu nädalat, suur abi oli sõber Allan Lubergist.

"Esimene ettevalmistus hakkas juba pool aastat tagasi, kui tulid läbirääkimised seina otsimiseks," rääkis Rattas.

See on projekti viimane töö, kaks on juba varem tehtud.

"Esimene osa on koomiksikogumik. See juba ilmus Maalehe vahel - tegime enda lehe, väga äge tuli. Teine on koomiksinäitus Saaremaal Kuressaare lossis. See on siiamaani üleval, sügise alguseni. Ja kolmas osa on kaks seinamaali. Üks on Jõgeva hooldekodus ja teine siin. See joonistus oli kõige esimene projekti joonistus. Seal on noor kutt pildi peal, kes rändab Soome," selgitas Rattas.

Noormeest saatvad linnud on Rattase jutu järgi koduste head soovid, mis talle teele kaasa antakse.

Akadeemia 7 on kunagine Pärnu postkontor, kus nüüd asub näiteks kultuuriklubi Tempel. Samuti on selles majas ruumid rahvusringhäälingu Pärnu stuudiol.