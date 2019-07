Viimasel ajal on üha enam räägitud autoritaarsuse tõusust. Kas me peaksime Eestis tundma demokraatia pärast muret, vaatamata sellele, et meid hästi teeninud põhiseadus seda kinnitab, küsib oma kommentaaris endine riigikohtu esimees Uno Lõhmus.