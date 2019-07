Kreeka peaminister Alexis Tsipras hoiatas reedel, et riiki ähvardab naasmine kasinusperioodi mustadesse päevadesse, kui tema erakond pühapäeval ennetähtaegsed valimised kaotab.

Viimased arvamusküsitlused on andnud selgel võidu opositsioonilistele konservatiividele, kuid peaminister püüab valijaid veenda viimasel hetkel ümber mõtlema.

"Kreeka rahvas ei pea mitte üksnes valima, vaid hoidma ära toodud ohvrite varastamise, suure kuriteo tulevaste põlvede vastu," ütles Tsipras reedel Ateena kesklinnas Syntagma väljakul kihutuskoosolekul. "Ärge laske neil võtta ära teie unistusi, teie elu, teie väärikust."

Arvamusküsitlused ennustavad pühapäevastel valimistel absoluutset enamust konservatiivsele Uue Demokraatia parteile, mida juhib endine pankur ning Kreeka juhtiva poliitikutedünastia võsu Kyriakos Mitsotakis.

Kolme aasta eest erakonna juhtimise üle võtnud 51-aastane Mitsotakis lubab kreeklastele majanduskasvu, välisinvesteeringute ning maksukärbete tulemusena paremaid töökohti.

Viimaste küsitlustulemuste põhjal on Uus Demokraatia Tsiprase vasakpoolsest Syrizast 9-11 protsendipunkti ees.

Syriza poolehoidjad ütlevad, et Tsiprase valimisvõiduga 2015. aastal murti välja Kreeka traditsioonilisest peredünastiapõhisest poliitikast.

Endise peaministri poeg Mitsotakis kuulus kriisivalitsusse, mis tõstis 2012.-14. aastal rahvusvaheliste võlausaldajate nõudel makse ja kärpis pensione.

Nii küsiski Tsipras reedel rahvalt: "Kas nad tahavad anda rooli taas nende kätte, kes meid kuristikku juhtisid?"

Ebapopulaarsetele kasinusmeetmetele lõppu lubanud Tsipras oli mõni kuu pärast peaministriks saamist ka ise sunnitud allkirjastama päästepaketi euroalas püsimiseks. Tal on küll õnnestunud tööpuudust vähendada, majandust kasvu suunas viia ning kõige vaesemaid toetada, kuid kõik see on tulnud keskklassi kõrgemate maksude arvelt.

Piirialade valijad on valitsuse peale vihased ka Põhja-Makedoonia nimekokkuleppe ning kümnete tuhandete Aasia ja Aafrika põgenike pärast, kelle asüülitaotluste läbivaatamine venib.

Tsipras kulutas juunis välja ennetähtaegsed valimised, sest oli kaotanud kahe nädala jooksul nii Euroopa Parlamendi kui kohalikud valimised.

Viimaste arvamusküsitluste põhjal peaks Uus Demokraatia saama 300-kohalises parlamendis 151-165 kohta, Syriza senine 144-kohaline esindatus peaks kahanema 70-82 kohani.

Syrizalt tõmbab hääli ära ka kasinusvastane liikumine MeRA25, mida juhib endine Tsiprase rahandusminister Gianis Varoufakis.