Austraalia keelab ISIS-e eest võidelnud kodanike naasmise

Parlamendi alamkoda võttis seadused vastu teisipäeva õhtul ning kolmapäeval arutab neid senat.

Siseminister Peter Dutton saab uue korra kohaselt õiguse rakendada terrorismis kahtlustatavate tagasipöördumise takistamiseks "väljajätmiskäsku".

Austraalia seadus võtab eeskuju Suurbritannia omast. Seal otsustab "väljajätmiskäsu" rakendamise üle kohtunik.

Dutton ütles juuli algul parlamendile, et eelnõu on suunatud 230 austraallase vastu, kes läksid Süüriasse ja Iraaki ISIS-e eest võitlema. 80 neist on ikka veel aktiivsetes konfliktipiirkondades.

Austraalia opositsiooniline Tööpartei tõstatas küsimuse seaduste põhiseaduspärasusest ja väljendanud kartust, et need annavad ministrile liiga suure võimu.

Tööpartei varivalitsuse siseminister Kristina Keneally ütles, et opositsioon toetas seaduste vastuvõtmist, kuid soovib olla kindel, et see vastab põhiseadusele, kaitseb austraallasi ega ole kohtus vaidlustatav.