Soome ringhääling: Süürias ISIS-e laagris on 44 soomlast

Soome rahvusringhäälingu ajakirjanik kohtus Süürias kirdeosas asuvas Al-Holi laagris viie soome naisega, kelle sõnul on laagris kokku 44 soomlast – 11 ema ja 33 last.

Soomlaste arv Al-Holi laagris on suurem, kui arvati, kirjutab Yle ajakirjanik Antti Kuronen. Naiste sõnul on nad laagris olnud juba aastaid ning osa lastest on seal sündinud.

Kõik viis ajakirjanikuga rääkinud naist ütlesid, et nad sooviksid Soomesse tagasi tulla.

"Oleme soomlased ega mõista, miks me ei võiks koos oma lastega Soomesse naasta," ütles üks soomlannadest.

Kõik viis naist on enda sõnul üritanud lahkuda, kuid see pole õnnestunud, sest neil pole piisavalt raha, et salakaupmeestele maksta.

Naiste sõnul on laagris probleeme laste kõrge suremusega. Teadaolevalt on laagris surnud kuni 200 last.

Al-Holi laagris on üle 70 000 inimese. Suur osa neist toimetati sinna Baghuzist, mis oli viimane ISIS-e tugipunkt enne ISIS-e purustamist.