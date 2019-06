Pagulasi aidanud arst käsib ISISe naistelt lapsed ära võtta

Kurdi päritolu arst Nemam Ghafouri, kes on viimastel aastatel aidanud Isise ohvreid Iraagis ja Süüria, tahab, et ISIS-e Al-Holi laagris viibivad lapsed tuleks oma emadest eraldada ning emad tuleks anda kohtu alla.

Süürias asuvas Al-Holi põgenikelaagrisse on toodud kümneid tuhandeid endistel ISIS-e kaldifaadi aladel elanud naisi ja lapsi.

Ghafouri, kes on töötanud selles piirkonnas viis aastat ja enne seda Indias ja Aafrikas, hinnangul on Al-Holi põgenikelaagri näol tegu maapealse põrguga, kirjutab Soome rahvusringhääling Yle.

Tema sõnul on välismaalastest ISIS-e liikmetest naised seal organiseerunud ning ei kahetse põrmugi oma tegusid. Seetõttu tuleks Ghafouri hinnangul lapsed emade käest ära võtta ning laagrist ära viia, sest vastasel juhul võivad lapsed oma emade mõjutusel radikaliseeruda.

"Ei saa mõelda nii, et lastel on parem olla oma ema või lähisugulastega – nendele lastele on vaja anda uus elu. Kõik sidemed vanaga tuleb katkestada ja ema juurest ära viimine on kõige olulisem," ütles Ghafouri, kelle sõnul ongi vaja äärmuslikus olukorras kasutada erakordseid meetmeid. "Me räägime sõjaolukorrast ja seega peaks ka vastavalt käituma," lisas ta.

"Võib ju küsida, et kas naine, kes peab usundit tähtsamaks kui oma last, ikka tõeline ema," märkis Ghafouri.

Ghafouri on ISIS-e võitlejate naised täpselt samamoodi meelestatud kui nende abikaasad ning nad peaks esimesel võimalusel kohtu ette toimetama.