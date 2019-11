ISIS-e vastane koalitsioon arutab kinni võetud äärmuslaste saatust

USA eriesindaja Süürias Jim Jeffrey on siiski veendunud, et erimeelsused puudutavad vaid detaile ning kokkuleppele jõutakse õige pea, vahendasid ERR-i teleuudised.

USA välisminister Mike Pompeo on koalitsiooniliikmeid varem üles kutsunud nende riikidest pärit kinnipeetavaid tagasi võtma.

USA tõrjub kohtumisel ka süüdistusi, nagu viibiks ta Süürias ainult naftaväljade kaitsmiseks, nagu president Donald Trump on korduvalt avalikult teatanud.

"Keegi ei vaidlusta USA rolli võitluses ISIS-e vastu, pärast seda, kui nad on näinud, kuidas me lömastasime Al-Baghdadi ja päev pärast seda tegime otsa peale ka temast arvatavasti aste madalamale pealikule. Meie jalad on Süürias maas, meie relvad on sihitud ISIS-e vastu. Seda me teeme. Keegi teine seda nii hästi ei tee. Okei?!" kommenteeris Jeffrey ajakirjanikele.